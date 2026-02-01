Así será el edificio que se convertirá en el más alto de Latinoamérica: tendrá 96 pisos

Un rascacielos de gran escala avanza con la promesa de convertirse en el más alto de América Latina. Su diseño, usos mixtos y proyección internacional lo posicionan como un hito para la arquitectura regional.

América Latina sumará una nueva referencia arquitectónica con la construcción de un rascacielos que superará todas las marcas regionales y se colocará entre los más altos del continente americano. Se trata de la Torre Rise, ubicada en México, un proyecto de gran escala que redefine el panorama urbano y estructural de la región.

El edificio alcanzará una altura total de 484 metros, lo que lo convertirá en el más alto de América Latina y en la segunda estructura más elevada del continente, solo detrás del One World Trade Center, en Nueva York.

Según la información oficial del proyecto, la Torre Rise contará con 96 pisos, de los cuales 408 metros corresponderán a niveles habitables. Los 76 metros restantes formarán parte de una aguja que coronará la estructura.

Con estas dimensiones, el rascacielos superará por 170 metros a la Torre Obispado, actual referente de altura en México y América Latina. Además, se ubicará como la decimotercera torre más alta del mundo, por encima de construcciones emblemáticas en Asia y Medio Oriente.

La Torre Rise integrará 35 niveles de oficinas, 22 pisos de apartamentos, 10 niveles destinados a un hotel de lujo, cuya marca aún no se oficializa, y cuatro niveles comerciales.

En la parte superior, el proyecto incluirá el SkyDeck 360°, un mirador panorámico distribuido en los últimos tres pisos, diseñado para ofrecer vistas completas del entorno urbano y natural.

En informes divulgados en setiembre anterior, se indicó que el piso 100 albergará una tirolesa, ubicada en el borde de la estructura.

El rascacielos incorporará 4.300 metros cuadrados de áreas verdes, una fachada de cristal con control térmico y esquinas curvas, pensadas para reducir la resistencia del viento a gran altura.

México construye en Monterrey la Torre Rise, un edificio de 484 metros que será el más alto de Latinoamérica y el segundo de todo el continente americano. (IG/@risetower/IG/@risetower)

El proyecto ya obtuvo certificaciones internacionales en sostenibilidad, entre ellas LEED Silver, Green Globes, Building EQ y Well, del International Well Building Institute.

La Torre Rise se construye en la colonia Obispado, en Monterrey, Nuevo León. La zona se localiza cerca del cerro y el museo del mismo nombre, frente al río Santa Catarina y la avenida Constitución, uno de los principales corredores viales de la ciudad.

La construcción inició en 2023. De acuerdo con declaraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, la inauguración se proyecta para el verano de 2026, antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

