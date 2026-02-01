El Mundo

Así será el edificio que se convertirá en el más alto de Latinoamérica: tendrá 96 pisos

El proyecto, que ya está en marcha, se perfila como un nuevo referente urbano y arquitectónico, con cifras que lo colocarán entre los edificios más altos del continente

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA y Silvia Ureña Corrales
Un rascacielos de gran escala avanza con la promesa de convertirse en el más alto de América Latina. Su diseño, usos mixtos y proyección internacional lo posicionan como un hito para la arquitectura regional.
Un rascacielos de gran escala avanza con la promesa de convertirse en el más alto de América Latina. Su diseño, usos mixtos y proyección internacional lo posicionan como un hito para la arquitectura regional. (Ancore/Group)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLatinoaméricaEdificio
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.