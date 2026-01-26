El Mundo

Así se planeó el asesinato de Berta Cáceres: con dinero desviado del BCIE, cheques y empresas fantasma

Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres emitió demoledor informe sobre el crimen contra la activista ambiental.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Berta Cáceres (1971-2016) fue una activista ambiental hondureña asesinada por su trabajo.
Berta Cáceres (1971-2016) fue una activista ambiental hondureña asesinada por su trabajo. (La Nación/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Berta CáceresHondurasactivistaecologíaactivista ambientalasesinato
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.