El Mundo

Así funcionará el reconocimiento facial obligatorio en Estados Unidos para extranjeros desde diciembre

El escaneo facial obligatorio en Estados Unidos se aplicará en aeropuertos y fronteras a todos los extranjeros desde el 26 de diciembre

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La nueva regla fronteriza exige escaneo facial y datos biométricos a todo extranjero que entre o salga de Estados Unidos.
La nueva regla fronteriza exige escaneo facial y datos biométricos a todo extranjero que entre o salga de Estados Unidos. (John Paul Van Wert/Delta Airlines)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDHSEstados Unidos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.