Así funcionará el reconocimiento facial obligatorio en Estados Unidos para extranjeros desde diciembre

La nueva regla fronteriza exige escaneo facial y datos biométricos a todo extranjero que entre o salga de Estados Unidos.

A partir del 26 de diciembre, todos los extranjeros que entren o salgan de Estados Unidos deberán entregar datos biométricos, incluyendo fotografía facial. La medida se aplicará sin excepción a inmigrantes con visa, residentes permanentes y turistas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) implementarán esta tecnología en aeropuertos, puertos marítimos, fronteras terrestres y cualquier otro punto oficial de salida o entrada al país.

Qué hará Estados Unidos con los datos biométricos

El objetivo principal de la recolección de información biométrica es fortalecer la seguridad nacional y combatir:

Amenazas terroristas

Uso de documentos falsificados

Permanencias ilegales en el país

Ingresos sin autorización

Errores en los datos biográficos de viajeros

Esta nueva política también busca frenar que personas con estadía vencida evadan sanciones migratorias. Según datos del DHS, durante el año fiscal 2022, 853.955 personas excedieron su tiempo de admisión legal tras entrar por vía aérea o marítima. Esto representó el 3,67% de los ingresos por esas rutas.

Así funcionará el sistema de reconocimiento facial

La tecnología utilizará una comparación automatizada de rostros en tiempo real. Se construirá una galería con imágenes previas de cada pasajero, las cuales provienen de pasaportes, visas, procesos migratorios anteriores o inspecciones previas de la CBP.

Cuando un viajero se disponga a salir o ingresar al país, una cámara captará su imagen en vivo y la comparará con las fotos almacenadas. Si la coincidencia se valida, su identidad quedará verificada. En casos especiales, se solicitarán también huellas digitales para confirmar los datos biométricos con registros previos.

Este procedimiento, que ya opera en algunos puntos de entrada, ahora se hará obligatorio en cada salida, lo que representa un cambio significativo en los protocolos fronterizos.

¿Quiénes estarán obligados a entregar datos biométricos?

Todos los extranjeros sin excepción, incluyendo:

Visitantes con visa

Residentes permanentes legales (portadores de tarjeta verde)

Personas que salgan o ingresen por cualquier tipo de puerto autorizado

Los menores de 14 años y mayores de 79 años, que antes estaban exentos, también podrían ser sometidos a esta revisión facial, si así lo determina la CBP.

Cuándo se aplicará esta medida en Estados Unidos

La normativa comenzará a regir desde el 26 de diciembre. El DHS indicó que esta regla elimina referencias a programas piloto y restricciones anteriores, lo cual permite aplicar la toma de datos en todos los puertos autorizados sin distinción.

La CBP estima que en un plazo de tres a cinco años esta tecnología estará activa en la totalidad de aeropuertos y puertos marítimos comerciales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.