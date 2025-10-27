El Mundo

A partir del 26 de diciembre, Estados Unidos aplicará nuevo control biométrico a extranjeros

El nuevo sistema recopilará huellas y datos faciales de todos los no ciudadanos, incluso menores y adultos mayores, según el DHS

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La nueva regla de Estados Unidos aplicará control biométrico completo a todos los extranjeros desde el 26 de diciembre en fronteras, puertos y aeropuertos.
La nueva regla de Estados Unidos aplicará control biométrico completo a todos los extranjeros desde el 26 de diciembre en fronteras, puertos y aeropuertos.







