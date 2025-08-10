El Mundo

Así funciona el ‘Tinder de las montañas’: los mensajes en una libreta roja que propician historias inolvidables

La idea surgió de un entusiasta excursionista de 29 años que comenzó como “una broma” a colocar cuadernos dedicados al “Tinder” en las cumbres, creando una alternativa analógica

Por AFP
Cathy, 58 years old, places the "Mountain Tinder" notebook at the top of Wandflue peak, Bernese Alps, above Jaun of the Canton of Fribourg, on August 3, 2025. Cathy Rotzetter and Patrick found each other eight months ago: through a message left on a Swiss mountaintop. Following the brain-child of Thibaud Monney, a 29-year-old avid hiker who started in 2023 as "a joke" placing dedicated "Tinder" notebooks on mountaintops, creating an analogue alternative, with a Swiss twist: "Mountain Tinder". (Photo by GABRIEL MONNET / AFP)
Cathy, de 58 años, coloca el cuaderno del "Tinder de las Montañas" en la cima del pico Wandflue, en los Alpes berneses, sobre Jaun, en el cantón de Friburgo. (GABRIEL MONNET/AFP)







TinderSenderismo
