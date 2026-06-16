Así fueron las últimas ‘elecciones’ de Nicaragua que terminaron por afianzar dictadura de Ortega-Murillo

Luego de las recientes declaraciones de la presidente de Costa Rica, Laura Fernández, durante una entrevista con la cadena colombiana NTN24, el 13 de junio, donde hizo referencia a la situación política de Nicaragua arfirmando que los nicaragüenses tienen “la forma de gobierno que han elegido tener”, varias figuras políticas nacionales e internacionales, así como comunicadores, se manifestaron en contra de sus apreciaciones.

Lucía Pineda Ubau, periodista nicaragüense y directora del medio 100% Noticias declaró en su red social X que las palabras de la mandataria le causaron sorpresa ya que Costa Rica siempre ha sido consecuente en materia de derechos humanos, así como con la condena activa sobre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las declaraciones de Laura Fernández provocaron el rechazo de destacados periodistas nicaragüenses, quienes defendieron el historial de lucha democrática de la población. (Captura X/Captura X)

Las últimas elecciones de Nicaragua, realizadas el 7 de noviembre de 2021, provocaron que Daniel Ortega extendiera su quinto mandato presidencial tras unos comicios celebrados con al menos 39 opositores detenidos, incluidos siete aspirantes a la Presidencia.

Eventualmente, la pareja autoritaria recibió más del 75% de los votos, según datos del Consejo Supremo de Elecciones (CSE).

Ortega ejerció la Presidencia entre 1985 y 1990 y retomó el cargo en 2007; desde entonces, ha consolidado un prolongado control del poder político en Nicaragua, favorecido por una reforma que eliminó los límites a la reelección presidencial.

Cuestionada legitimidad

Por eso, para Sergio Araya, politólogo costarricense, las palabras de la presidente omiten la realidad de la sociedad nicaragüense en los últimos tiempos, pues la última elección de Ortega le permitió reelegirse y la misma fue cuestionada por organismos internacionales así como distintos gobiernos.

“Quedó registrado que no hubo una elección competitiva y transparente, muchas de las candidaturas opositoras al oficialismo fueron boicoteadas”, aseguró Araya.

El ex guerrillero sandinista Daniel Ortega asumió el poder el 10 de enero del 2007, y desde su mandato se ejecutaron varias acciones entre ellas arrestar y vetar a la oposición, cerrar medios, convocar “elecciones” sin democracia, obligar a funcionarios a ejercer el voto y alterar la asistencia de las urnas.

También se ha denunciado asesinatos, desapariciones forzadas, clausura de templos y actividades religiosas, cierre de universidades y violación de derechos humanos.

Sergio Araya comentó que, desde el punto de vista reputacional, las palabras de Fernández pueden generar dudas sobre la línea tradicional en política exterior de Costa Rica.

Las reacciones a las declaraciones de la presidenta costarricense pusieron nuevamente el foco sobre los cuestionamientos al régimen Ortega-Murillo. (JAIRO CAJINA/AFP)

Opositores vetados y desterrados

Entre algunos de los políticos afectados se encuentran:

Cristina Chamorro Arturo Ruiz Félix Maradiaga Miguel Mora Merardo Mairena Noel Vidaurre Juan Sebastián Chamorro

Asimismo, Carlos Fernando Chamorro, presidente de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), aseguró que Fernández ofendió a los nicaragüenses al mencionar que sus ciudadanos tienen una forma de gobierno que “eligieron”.

“Como heredera de Rodrigo Chaves la presidenta Laura Fernández, dice que Costa Rica tiene una relación ”armoniosa" con la dictadura de Nicaragua", publicó Chamorro en su cuenta de X.

Carlos Fernando Chamorro cuestinó las declaraciones de Laura Fernández y señalaron que desconocen la realidad política de Nicaragua. (Captura X/Captura X)

La expresidente de la República Laura Chinchilla, quien estuvo en el cargo para el periodo 2010-2014, las palabras de Fernández solicitó disculpas a la población de Nicaragua reiterando que las declaraciones de la dirigente actual del país ignoran las tres últimas “reelecciones” organizadas por el régimen Ortega - Murillo y que las mismas fueron cuestionadas por observadores internacionales.

“En la última ‘elección’, siete candidatos presidenciales fueron encarcelados o inhabilitados”, escribió Chinchilla en su cuenta de X.

Diversas voces recordaron que el régimen de Daniel Ortega ha encarcelado, desterrado e inhabilitado a opositores políticos. (Óscar Navarrete /La Prensa (Nicaragua) para La Nación)

Los expresidentes Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado lamentaron las declaraciones de Fernández.

“Lamento las declaraciones de la señora presidenta Laura Fernández sobre las relaciones de Costa Rica y Nicaragua. Denotan un profundo desconocimiento sobre las atroces violaciones de los Derechos Humanos que la dictadura Ortega - Murillo, un régimen espurio que se mantiene en el poder a sangre y fuego, ha impuesto a cientos de nicaragüenses”, comunicó en sus redes sociales

La represión a los medios

En el 2025 Nicaragua se encontraba en el puesto 172 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, ubicándo el país con el peor desempeño de América Latina, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Además, el informe de RSF advirtió que el régimen Ortega-Murillo erradicó la prensa independiente en ese país.

La dictadura también generó el cierre de varios medios de comunicación y forzó el exilio de varios periodistas, muchos de ellos continúan informando digitalmente desde Costa Rica según el informe colectivo Las Exiliadas Nicas y RSF.

Según el estudio más de 60 medios de comunicación fueron censurados y a esto se suma el cierre de más de 5.000 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), para el 2024, según el informe de RSF.

Esto provoca un panorama desalentador para las mismas ya que funcionaban como fuentes de datos, redes territoriales, acompañamientos para las víctimas y eran productoras de información independiente, por lo que su cierre no solo reduce las voces, sino también la capacidad de verificar los hechos.