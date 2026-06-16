El Mundo

Así fueron las últimas ‘elecciones’ de Nicaragua que terminaron por afianzar dictadura de Ortega-Murillo

Las declaraciones de la presidenta Laura Fernández desataron críticas de quienes se encuentran desde el exilio.

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Por Libia Solano Meza
Conferencia de prensa
Declaraciones de Laura Fernández sobre Nicaragua generan críticas de opositores y periodistas. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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