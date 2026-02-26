El Mundo

Así fue como el papa León XIV atendió la ‘petición desesperada’ de obispos en Ucrania

Cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa a Ucrania, las necesidades de ayuda humanitaria continúan apremiando a los civiles ucranianos.

Por Fernando Chaves Espinach
Una pareja y un niño en bicicleta pasean por la exposición al aire libre de equipo militar ruso destruido durante la invasión rusa de Ucrania en Kiev este 15 de febrero.
Una pareja y un niño en bicicleta pasean por la exposición al aire libre de equipo militar ruso destruido durante la invasión rusa de Ucrania en Kiev este 15 de febrero. (SERGEI SUPINSKY/AFP)







