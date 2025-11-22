El Mundo

Así es la calle más ‘cool’ del mundo: está en Latinoamérica y fue destacada por prestigioso ranking en 2025

Una calle del centro histórico de Río lidera el ranking global de ‘Time Out’ por su mezcla de tradición, arte urbano y gastronomía de alto nivel

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Una calle carioca fue elegida como la más cool del planeta por su arte, cultura, gastronomía y espíritu festivo, según la revista 'Time Out'.
Una calle carioca fue elegida como la más cool del planeta por su arte, cultura, gastronomía y espíritu festivo, según la revista 'Time Out'. (Leo Martins/O Globo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcallerankingBrasilRío de Janeiro
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.