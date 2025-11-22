Así es la calle más ‘cool’ del mundo: está en Latinoamérica y fue destacada por prestigioso ranking en 2025

Una calle carioca fue elegida como la más cool del planeta por su arte, cultura, gastronomía y espíritu festivo, según la revista 'Time Out'.

Rua do Senado, en el centro histórico de Río de Janeiro, fue escogida por la revista Time Out como la calle más cool del mundo en 2025. Este reconocimiento marcó un hito para América del Sur, ya que nunca antes una vía de la región había encabezado la lista global.

La clasificación, publicada este 19 de noviembre, consideró criterios como gastronomía, vida cultural, entretenimiento y espíritu comunitario. El medio británico explicó que seleccionó calles donde se vive la cotidianidad de la ciudad, se mezclan comercios independientes, espacios culturales activos y una comunidad dinámica.

Revitalización urbana y cultura viva

Rua do Senado comienza cerca de la Plaza Tiradentes, en la zona de Lapa, y finaliza en la Rua do Riachuelo. Su auge reciente está vinculado a un proceso de revitalización que integró establecimientos históricos y propuestas innovadoras.

Uno de sus emblemas es el Armazém Senado, fundado en 1907, declarado patrimonio cultural. Cada sábado, este local organiza sesiones de samba que se extendieron a toda la calle y atrajeron a visitantes de diversas partes del mundo. Entre las actividades fijas destacan el grupo Exaltação ao Samba Enredo, con 17 años de trayectoria, y el colectivo Marias do Zé, compuesto únicamente por mujeres.

Gastronomía premiada y espacios creativos

La transformación de la calle se intensificó con la llegada del restaurante Lilia, comandado por el chef Lucio Vieira, y reconocido por el Guía Michelin. El menú destaca por el uso de ingredientes de temporada y técnicas innovadoras.

En la misma vía surgieron otros negocios del mismo chef, como el Labuta Bar y el Braseiro Labuta, especializados en comidas a la brasa. Las opciones culinarias se complementan con el ambiente relajado y la presencia constante de público.

Otro establecimiento destacado es la Destilaria Maravilha, que produce ginebra, vodka y cachaça. El sitio mezcla bar, pista de baile y destilería, todo dentro de una casa antigua reformada. Ofrece programación de DJs, shows en vivo y cocteles preparados con sus propios licores.

Arte, moda y vida comunitaria

La calle también reúne proyectos culturales como el Ateliê Bonifácio, espacio que celebra la cultura afrobrasileña mediante la moda, la gastronomía y la música. También se encuentra el Espaço 51, especializado en antigüedades de las décadas de 1950 a 1980, y la Alef Antiguidades.

El colectivo artístico Solar cumple 10 años en 2025. El espacio ofrece programación gratuita y educativa, como exposiciones, presentaciones y talleres. Desde setiembre de 2023, opera desde una antigua sede de la fábrica Granado.

El edificio de la fábrica forma parte del nuevo Mercado Central RJ, proyecto de renovación urbana que incluirá bares, restaurantes, floristerías y tiendas de vino. Su inauguración oficial está prevista para finales de este año.

Reconocimiento internacional

La elección de Rua do Senado como la más cool del mundo fue parte de un proceso que incluyó a editores locales y expertos de la revista Time Out. Cada uno recomendó una calle que reflejara el espíritu de su ciudad. Posteriormente, el equipo global de viajes evaluó las propuestas según gastronomía, bebidas, vida nocturna, cultura, entretenimiento y vínculo con la comunidad.

El segundo y tercer lugar del listado correspondieron a la Rua Orange, en Osaka, Japón, y la Rua do Bonjardim, en Oporto, Portugal. El top 10 incluyó calles de Alemania, Canadá, Estados Unidos, China y Vietnam.