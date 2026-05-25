El Mundo

Así es el nuevo pulpo descubierto en las Galápagos

Descubrimiento obliga a repensar una familia de pulpos; científicos detallan el hallazgo y sus implicaciones.

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Por AFP
Nueva especie de pulpo descubierta en las islas Galápagos.
Nueva especie de pulpo descubierta en las islas Galápagos. (Charles Darwin Foundation/AFP)







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