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Asesinan a periodista mientras cubría combates en Colombia; disidencias de las FARC niegan haber dado la orden

El periodista colombiano Mateo Pérez Rueda, de 23 años, fue asesinado tras desaparecer mientras realizaba reportajes sobre combates armados.

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Por Europa Press y El Tiempo / Colombia / GDA
El periodista de 23 años desapareció mientras hacía reportajes de combates y apareció muerto, en Colombia.
El periodista de 23 años desapareció mientras hacía reportajes de combates y apareció muerto, en Colombia. (Redes sociales/Redes sociales)







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Asesinato de periodistaMateo Pérez RuedaColombiaFARC
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