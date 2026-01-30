El Mundo

Arrestan hombre que se hizo pasar por agente del FBI para liberar a Luigi Mangione

Mangione es sospechoso de asesinar al director ejecutivo de una de las mayores aseguradoras de salud en Estados Unidos, Brian Thompson.

Por AFP
Luigi Mangione appears in Manhattan Supreme Court during an evidence suppression hearing in the murder case of United Healthcare CEO Brian Thompson, in New York, on December 18, 2025. (Photo by Curtis Means / POOL / AFP)
Luigi Mangione en la Corte Suprema de Manhattan durante una audiencia por el presunto asesinato del ejecutivo de seguros, Brian Thompson. (CURTIS MEANS/AFP)







