Argentina suspende exportaciones aviares por brote de gripe aviar en Buenos Aires

Caso de influenza H5 obliga a activar protocolo sanitario y notificar a organismo internacional

Por AFP
Una gallina a la venta se encuentra en su jaula en la tienda Wabash Feed & Garden en Houston, Texas.
El reaparecimiento de la gripe aviar en Argentina provocó las exportaciones del sector quedaron temporalmente suspendidas. (MOISES AVILA/AFP)







