Argentina acoge por primera vez conferencia de la DEA contra el narcotráfico

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participó en la llegada de la conferencia anual de la DEA a Argentina, donde se abordaron la cooperación regional, la lucha contra los carteles y el respeto a la soberanía.

Buenos Aires, Argentina. Argentina recibió por primera vez la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, una reunión anual que la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) organiza desde 1983.

El encuentro reunió a autoridades de seguridad de alrededor de 100 países. La ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, compartió la organización de la cita con el director de la DEA, Terrance Cole.

Argentina forma parte de más de una docena de gobiernos latinoamericanos aliados de Estados Unidos que se sumaron a Shield of the Americas. Se trata de una alianza contra los carteles impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Monteoliva señaló en X que la estrategia contra el narcotráfico debe basarse en el combate decidido contra estas organizaciones. También destacó la cooperación y la aplicación de políticas firmes que perduren en el tiempo.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó durante la conferencia que Washington trabaja de manera conjunta con Argentina y otros países democráticos contra carteles, redes criminales y terroristas.

El diplomático también sostuvo que ningún país está exento de esta amenaza. Agregó que ninguna nación puede enfrentar por sí sola esa lucha.

México destaca acciones contra los carteles

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, también participó en la conferencia. El funcionario destacó las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contra los poderosos carteles de ese país.

Entre esas medidas figura la extradición de decenas de líderes del narcotráfico hacia Estados Unidos.

García Harfuch señaló en X que ninguna organización criminal puede superar la capacidad de los Estados cuando estos actúan de forma coordinada y decidida. También resaltó la necesidad de respetar de manera absoluta la soberanía de cada nación.

El funcionario mexicano es conocido con el apodo de Batman debido a su línea dura contra el narcotráfico.

Sus referencias coinciden con las reiteradas advertencias de Claudia Sheinbaum sobre una eventual intervención de Estados Unidos en la lucha de México contra las drogas.

México informó el mes pasado que investigaba si Estados Unidos violó el derecho internacional durante la captura en 2024 del narcotraficante Ismael el Mayo Zambada.

Zambada fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos. Actualmente permanece encarcelado en ese país.

La discusión ocurre en medio de las advertencias de Donald Trump sobre la situación de seguridad en México.

Desde su regreso a la Presidencia de Estados Unidos en enero del 2025, Trump declaró en repetidas ocasiones que los carteles de la droga controlan México.

El mandatario estadounidense también advirtió que podría enviar fuerzas terrestres al sur de la frontera si el gobierno de Sheinbaum no intensifica las medidas contra estas organizaciones.