El Mundo

Argentina acoge por primera vez conferencia de la DEA contra el narcotráfico

La cita reunió a autoridades de seguridad en medio de las advertencias de Donald Trump sobre los carteles de la droga y la situación en México

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Por Silvia Ureña Corrales
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participó en la llegada de la conferencia anual de la DEA a Argentina, donde se abordaron la cooperación regional, la lucha contra los carteles y el respeto a la soberanía.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participó en la llegada de la conferencia anual de la DEA a Argentina, donde se abordaron la cooperación regional, la lucha contra los carteles y el respeto a la soberanía. (LUIS ROBAYO/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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