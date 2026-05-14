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Apagón masivo y protestas en Cuba, que anuncia que se quedó sin combustible

Los apagones, habituales desde hace meses, se agravaron en las últimas horas. Régimen considera aceptar la ayuda de $100 millones de EE. UU.

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Por AFP
Personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana el 13 de mayo de 2026. Cuba culpó a Estados Unidos por la situación “particularmente tensa” de su red eléctrica.
Personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana el 13 de mayo de 2026. Cuba culpó a Estados Unidos por la situación “particularmente tensa” de su red eléctrica. (YAMIL LAGE/AFP)







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