António Guterres condena detención de personal de la ONU por parte de hutíes en Yemen

“Condeno enérgicamente las detenciones arbitrarias, el 31 de agosto, de al menos 11 funcionarios de las Naciones Unidas”, declaró Guterres en un comunicado

Por AFP

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este domingo 31 de agosto su indignación por la detención de trabajadores de las Naciones Unidas en Yemen por parte de rebeldes hutíes y exigió su liberación inmediata e incondicional.








AFP

AFP

