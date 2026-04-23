El Mundo

Antiguo aliado de Trump demanda a la iniciativa cripto de la familia presidencial por presunto fraude

Justin Sun acusa a empresa vinculada a Donald Trump y su familia de fraude y alegó que se le impidió retirar sus activos.

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Por AFP
El presidente Donald Trump y sus hijos están vinculados a empresa de criptomonedas.
El presidente Donald Trump y sus hijos están vinculados a empresa de criptomonedas. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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