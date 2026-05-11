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Ante sanción europea, ministro presiona Netanyahu a tomar control de más territorio de Cisjordania

Unión Europea sancionó acciones de colonos israelíes violentos en Cisjordania; influyente ministro Bezalel Smotrich presiona a Netanyahu para que autorice más control.

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Por Europa Press
Excavadoras israelíes demuelen un edificio de apartamentos perteneciente a la familia Salhab cerca del asentamiento israelí de Hagai, al sur de la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada.
Excavadoras israelíes demuelen un edificio de apartamentos perteneciente a la familia Salhab cerca del asentamiento israelí de Hagai, al sur de la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada. (HAZEM BADER/AFP)







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