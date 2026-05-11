Ante sanción europea, ministro presiona Netanyahu a tomar control de más territorio de Cisjordania

Excavadoras israelíes demuelen un edificio de apartamentos perteneciente a la familia Salhab cerca del asentamiento israelí de Hagai, al sur de la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada.

Madrid, España. El ministro de Finanzas de Israel y líder del partido ultranacionalista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha emplazado al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, a aprobar este mismo lunes una transferencia de territorios de las zonas A y B de administración de la Autoridad Palestina a la Zona C, con mayor control israelí, en respuesta a la autorización de la Unión Europea (UE) para sancionar a colonos violentos.

“He puesto sobre la mesa del primer ministro un plan para la transferencia de zonas estrategias de Judea y Samaria (Cisjordania) de las zonas A y B a la Zona C. Emplazo al primer ministro a responder a esto con una reunión del Consejo de Ministros esta misma tarde para aprobarlo”, ha afirmado Smotrich en un mensaje publicado en redes sociales.

Según los acuerdos entre palestinos e israelíes por los que se creó en 1994 la Autoridad Nacional palestina, ésta tiene el control administrativo y de seguridad de la Zona A --el 3% de Cisjordania--, mientras que la Zona B --30% de Cisjordania-- está bajo control administrativo palestino y control de seguridad israelí y la Zona C está totalmente bajo control israelí.

El influyente político ultraderechista ha reprochado una “hipocresía europea” que “bate récords” y ha advertido de que “hay que dejar claro al mundo que cualquiera que intente debilitar nuestro control sobre Judea y Samaria conseguirá exactamente lo contrario”.

Para Smotrich, Cisjordania es “el cinturón de seguridad de Israel” y ha denunciado que la UE “intenta convertir el conflicto nacional contra el terrorismo palestino en algo criminal”. “Vamos a seguir reforzando los asentamientos, profundizando nuestro control sobre la Tierra de Israel y combatiendo el terrorismo sin miedo”, ha argüido.

También el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha criticado la decisión de la UE, a la que ha calificado de “antisemita”. “Esperar que la Unión tome una decisión moral es como esperar que el sol salga por el oeste”, ha afirmado.

“La Unión Europea intenta atar las manos de quienes se defienden mientras nuestros enemigos nos atacan y asesinan a judíos”, ha asegurado. Por ello pide medidas concretas al Gobierno para proteger a los “maravillosos” colonos de estas “vergonzosas sanciones” que considera una “persecución política” que “Israel no va a tolerar”.

El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza (MENAHEM KAHANA/AFP)

“La colonización no se acobarda. Vamos a seguir construyendo, plantando, protegiendo y asentándonos por toda la Tierra de Israel”, ha remachado.

También el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha rechazado la medida acordada por Bruselas porque actúa de forma “arbitraria y política” y que iguala a los ciudadanos israelíes con los “terroristas” del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según el ministro israelí, resulta “indignante” que se esboce una “comparación entre ciudadanos israelíes y terroristas de Hamás”. “Se trata de una equivalencia moral completamente distorsionada”, ha denunciado.

De esta forma, Saar ha reiterado que el Estado de Israel “seguirá defendiendo” el derecho de los judíos a establecerse en el corazón de su “patria”. “Ningún otro pueblo en el mundo tiene un derecho tan documentado y duradero sobre su tierra como el que tiene el pueblo judío sobre la Tierra de Israel”, ha subrayado, insistiendo en el “derecho moral e histórico” que, a su juicio, también constata el Derecho Internacional.

“Ningún actor puede arrebatárselo al pueblo judío. El intento de imponer opiniones políticas mediante sanciones es inaceptable y no tendrá éxito”, ha afirmado.

Este lunes, los 27 han dado el paso de aprobar sanciones contra colonos responsables de actos de violencia contra palestinos, en una maniobra celebrada por la propia Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, quien ha dicho que “era hora de pasar del bloqueo a la acción” porque “los extremismos y la violencia tienen consecuencias”, en alusión a los desalojos, las demoliciones, las confiscaciones y los traslados forzosos de palestinos de Cisjordania por parte de los colonos israelíes.

El acuerdo, que ahora debe concretarse a nivel jurídico, se ha cerrado tras alcanzarse la unanimidad de todos los Estados miembro en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas, una decisión que la propia Kallas había pedido horas antes después de que en la última reunión de ministros no se lograse ningún acuerdo para sancionar a Israel por su ofensiva contra Palestina y Líbano.