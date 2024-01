Año 2023 se confirma como el más cálido de la historia

Paris. Los pronósticos de los expertos se confirmaron, y ahora es un hecho oficial: el año 2023 es catalogado como el más cálido de la historia. Se registra un aumento de la temperatura media global de 1,48º C, prácticamente al límite establecido por la comunidad internacional en el Acuerdo de París en 2015.

Este martes, el Observatorio Europeo del Clima Copernicus (C3S) informó que la temperatura media mundial durante el último año alcanzó los 14,98° C, superando en 1,48° C el clima de la era preindustrial (1850-1900). Este nuevo récord sobrepasa en +0,17° C el anterior, establecido en 2016.

El histórico Acuerdo de París, suscrito por cerca de 200 países en 2015, buscaba limitar el aumento de la temperatura media a un máximo de 2º C, con una aspiración ideal de +1,5º C.

Copernicus advierte que la temperatura media de la superficie marina, un indicador clave, también está alcanzando niveles récord en todos los océanos del mundo.

Diferentes partes del mundo fueron escenarios de grandes incendios forestales, de enormes inundaciones e inclementes sequías. Según los expertos, el calentamiento climático es la razón. (DAVID GANNON/AFP)

Impacto del fenómeno climático El Niño

El fenómeno climático estacional El Niño acentuó esta tendencia, contribuyendo a perturbar el clima a nivel global. Desde incendios masivos en Canadá hasta sequías extremas en África y Oriente Medio, así como temperaturas elevadas en pleno invierno en Australia y el Cono Sur, los efectos son notables.

Copernicus, con datos que se remontan a 1850, destaca que las temperaturas registradas en 2023 “probablemente superan las de todos los períodos durante al menos 100.000 años”, según Samantha Burgess, subdirectora del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S).

Perspectivas y desafíos futuros

“Es probable” que el umbral de 1,5°C de calentamiento en 12 meses seguidos se alcance “en enero o febrero de 2024″, a pesar del frío actual en Europa, predice Copernicus. Sin embargo, se enfatiza que esta anomalía debe persistir en promedio durante “al menos 20 años” para considerar que el clima global alcanzó este límite.

La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se vuelve crucial. Para alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5°C, el mundo debe reducir sus emisiones en un 43% para 2030, según los expertos en clima de la ONU (IPCC).

Aunque algunos sugieren que el pico de emisiones está cerca, el declive global aún no comenzó.

Desafíos inminentes

En 2023, se destaca que “por primera vez, todos los días del año fueron 1 grado más cálidos”, en comparación con la era preindustrial. Dos días de noviembre incluso superaron los 2 grados de calentamiento. Este año estuvo marcado por el inicio de El Niño, que se espera alcance su máximo potencial en 2024.

Desde junio hasta diciembre, el mundo experimentó ocho meses consecutivos de récords mensuales.

Julio de 2023 se convirtió en el mes más caluroso registrado, seguido inmediatamente por agosto de 2023. En Europa, este año se posiciona como el segundo más cálido, después de 2020.

En cuanto a los océanos, estos se sobrecalentaron de manera “persistente e inusual”, batiendo récords estacionales constantemente desde abril hasta diciembre. Esto amenaza la vida marina, intensifica las tormentas y calienta la atmósfera.

Dado que los océanos absorben más del 90% del exceso de calor causado por la actividad humana, este aumento contribuye al derretimiento acelerado de las plataformas de hielo flotantes de Groenlandia y la Antártida.

¿Estamos presenciando un aumento acelerado del cambio climático?

Carlo Buontempo, director del C3S, declara: “Es demasiado pronto para saberlo”. Sin embargo, los datos de 2023 indican claramente que se requiere una acción urgente y sostenida para abordar los desafíos del calentamiento global.