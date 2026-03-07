Alza de combustibles en Estados Unidos amenaza con desatar un frente de batalla interno para Trump

Trump, que se ha jactado de la caída de los precios del petróleo durante su mandato, intentó abordar el impacto político el viernes, diciendo a CNN que esperaba que los precios bajaran rápidamente.

Sean Robinson, un maestro de 54 años en la capital estadounidense, no se dio cuenta de lo mucho que habían subido los precios de la gasolina hasta que llegó a la estación de servicio el viernes.

“Es un salto considerable”, dijo a la AFP, señalando un letrero de neón que marcaba $3,27 por un galón de gasolina regular (3,8 litros).

Robinson es uno de los consumidores estadounidenses que sienten el golpe de una subida de costos desencadenada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La contienda disparó esta semana un 30% la cotización del crudo en los mercados internacionales, después de que Teherán bloqueara de facto el estratégico estrecho de Ormuz tras ser atacado.

El alza de precios llega en un momento políticamente delicado para el presidente Donald Trump, cuando se acercan las elecciones de mitad de mandato y los votantes se ven fuertemente afectados.

La gasolina cara también podría llevar al banco central estadounidense a pisar el freno de los recortes de tasas en la mayor economía del mundo mientras combate una inflación persistente.

Desde la semana pasada, el precio nacional promedio del combustible en Estados Unidos ha aumentado un 11%, según el indicador de precios de la AAA.

Es el tipo de movimiento que, según Robinson, lo llevará a recortar todo salvo lo esencial.

“Básicamente determina lo que voy a hacer en el día a día”, dijo.

“Prácticamente empezar a pensar en ver Netflix, quedarme en casa en lugar de quemar gasolina”, resumió.

Otros en la gasolinera estuvieron de acuerdo.

“Afecta todas las áreas de la vida”, dijo Toloria Washington, de 39 años. “Estamos en un modo supervivencia”, estimó.

“Son las necesidades básicas”

Washington, que trabaja en finanzas, explica que los gastos de combustible no son prescindibles para ella. Con la subida de precios, ha tenido que hacer recortes en otros rubros.

Eso, señaló, es un problema para personas ya castigadas por años de precios altos tras la pandemia.

“Ese es el punto clave: está afectando las necesidades básicas de todo el mundo”, añadió. “Son las necesidades básicas. La supervivencia diaria: comida, agua, vivienda”.

La inflación en Estados Unidos alcanzó un máximo de 9,1% durante la pandemia. Aunque desde entonces se ha moderado, los analistas advierten de riesgos de un nuevo repunte.

“La inflación ya mostraba signos de incremento antes del salto en los precios de la energía”, dijo la economista jefe de KPMG, Diane Swonk.

“Eso ha dejado a los consumidores de mal humor”, añadió.

Swonk advirtió que el aumento de los precios del combustible añade “sal a la herida” para los estadounidenses de bajos ingresos, que ya enfrentan costos más altos de atención sanitaria y un ajuste de las prestaciones sociales bajo Trump.

Trump, que se ha jactado de la caída de los precios del petróleo durante su mandato, intentó abordar el impacto político el viernes, diciendo a CNN que esperaba que los precios bajaran rápidamente.

Su partido republicano tiene solo una ligera mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Con las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre, espera que los votantes no permitan que el ajuste de los presupuestos familiares debilite su posición política.

El “doble mandato” de la Fed

Trump podría enfrentar complicaciones adicionales si la inflación derivada de las subidas de la gasolina lleva a la Reserva Federal a responder manteniendo las tasas de interés en un nivel alto.

El banco central tiene un doble mandato de mantener la estabilidad de precios y el pleno empleo, pero cuenta con una herramienta principal para hacerlo: ajustar las tasas de interés.

Subirlas suele enfriar la actividad económica al encarecer el crédito y presiona la inflación a la baja, mientras que bajarlas puede estimular la actividad, al impulsar un mercado laboral debilitado.

La perspectiva de más inflación debido a los precios del petróleo hace surgir el espectro de lo que algunos analistas califican de escenario de pesadilla.

“Esto no podría llegar en un peor momento para la Reserva Federal”, dijo Swonk, de KPMG.

“Ahora se enfrenta a un doble mandato en conflicto, con el riesgo de que la inflación no solo persista, sino que cobre fuerza”, explicó.

Los responsables de política monetaria de la Fed siguen cautelosos.

Al abordar el viernes el encarecimiento de la energía en el país, el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo a Bloomberg TV que consideraba poco probable que esos aumentos “provocaran una inflación sostenida”.

Pero este es un pobre consuelo para muchos estadounidenses golpeados incluso por un episodio temporal de subidas de precios.

“Una cosa tras otra, es un caos, ya sabes, todos los días”, expresó Lucas Tamaren, de 32 años, en una gasolinera de Los Ángeles. “Vivir en Estados Unidos se siente impredecible y caótico, y es duro”, reflexionó.

Robinson, el maestro, dijo que ahora estará pendiente de los precios de la gasolina todos los días. Cree que las presiones sobre los precios se reflejarán en las urnas en noviembre.

“Cuanto más pagues gasolina cara, comida más cara”, sostuvo, los votantes “empezarán a darse cuenta” de que la clase media se está encogiendo.