Alza de combustibles en Estados Unidos amenaza con desatar un frente de batalla interno para Trump

El alza de precios llega en un momento políticamente delicado para el presidente Donald Trump, cuando se acercan las elecciones de mitad de mandato y los votantes se ven fuertemente afectados.

Donald Trump habla en la Casa Blanca sobre la situación en Irán.
Trump, que se ha jactado de la caída de los precios del petróleo durante su mandato, intentó abordar el impacto político el viernes, diciendo a CNN que esperaba que los precios bajaran rápidamente. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







