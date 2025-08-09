Alineación de planetas y lluvia de estrellas: Conozca los eventos astronómicos de agosto

A medida que los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol, ocasionalmente se alinean en el espacio en eventos llamados oposiciones y conjunciones.

Los apasionados por las estrellas y las galaxias podrán vivir una serie de eventos astronómicos durante agosto, según informó National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Alineación de planetas

Seis planetas del sistema solar: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, aparecerán alineados en el cielo nocturno, ofreciendo un espectáculo celeste singular.

Las fechas exactas en las cuales se puede ver el fenómeno varían de acuerdo con la ubicación de la persona. En Costa Rica será visible al amanecer de este domingo 10 de agosto cuando alcanzará su máximo esplendor. Sitúese en un sitio apartado de luces alrededor de una hora antes del amanecer (a las 4:30 a. m.) mirando al este hacia el cielo nocturno.

Según la NASA, “el ‘Desfile de planetas’ no es un término técnico en astronomía, y “alineación de planetas” puede referirse a varios fenómenos diferentes.

A medida que los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol, ocasionalmente se alinean en el espacio en eventos llamados oposiciones y conjunciones. Una alineación planetaria también puede referirse a una alineación aparente en el cielo de un planeta con otros planetas, con la Luna o con estrellas brillantes".

Además, según la NASA, si bien la alineación de planetas en sí misma no es inusual, lo que hace que estos eventos sean especiales es la oportunidad de observar varios planetas simultáneamente a simple vista.

Para quienes no puedan ver el fenómeno en esas fechas, tendrán otras ocasiones en 2026: el 28 de febrero, 18 de abril, 12 de mayo, 12 de agosto y 14 de noviembre.

Algunos se verán fácilmente

Cinco planetas, según la NASA, serán visibles sin ayuda de instrumentos: Mercurio, Venus, Júpiter, Urano y Saturno.

“Las civilizaciones antiguas reconocían estos mundos como luces brillantes que vagaban por el paisaje estelar, mientras que las estrellas del fondo permanecían fijas en su lugar”, dijo la Agencia Espacial de Estados Unidos.

Sin embargo, para observar a Neptuno será necesario utilizar binoculares o un telescopio básico.

Para completar el espectáculo, este fenómeno será acompañado por la Luna llena y el pico de actividad de las Perseidas, la famosa lluvia de meteoros.

LEA MÁS: Vea la imagen más cercana del Sol jamás captada, según revela la NASA

¿Por qué se dan las alineaciones planetarias?

Es de resaltar que las alineaciones planetarias son eventos ópticos donde varios planetas parecen agruparse en el cielo desde la perspectiva terrestre, aunque en realidad siguen sus órbitas independientes alrededor del Sol.

Se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica y vista despejada del horizonte para apreciar el fenómeno astronómico.

Además, se recomienda usar las aplicaciones de astronomía pueden ayudar a identificar las constelaciones de referencia.

Calendario de otros eventos astronómicos para agosto

10 de agosto

Los planetas Venus y Júpiter estarán próximos en el cielo, y en dirección a la constelación de los gemelos (Gemini).

11 de agosto

La Luna y el planeta Saturno estarán próximos en el cielo, y en dirección a la constelación de los peces (Piscis).

12 de agosto

Lluvia de estrellas fugaces denominadas como “Perseidas”.

El máximo de esta lluvia de meteoros probablemente sea visible durante la noche hasta el día 13.

Las “Perseidas” se generan cuando la Tierra atraviesa una nube de pequeñísimas partículas expulsadas hacia el espacio interplanetario por parte del cuerpo del cometa 109P/Swift-Tuttle. (Foto tomada de Twitter./Foto tomada de Twitter.)

15 de agosto

Luna de cuarto menguante visible desde las 12.12 a. m., y en dirección a la constelación Aries.

18 de agosto

Mercurio alcanza su máxima elongación oeste.

“A medida que Mercurio orbita alrededor del Sol, hay momentos en los que dicho planeta aparenta ubicarse con respecto a nosotros —observadores terrestres— lo más lejos “hacia el este” o “hacia el oeste” del astro rey en el cielo.

Entonces significa que Mercurio ha alcanzado su máxima elongación este u oeste, respectivamente", revela la Agencia Andina gracias a información proporcionada por la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA).

19, 20 y 21 de agosto

La Luna, Mercurio, Venus y Júpiter, próximos en el cielo, y en dirección a las constelaciones Gemini y Cáncer.

Eclipses en el 2026

Estos son los siguientes tipos de eclipses que estarán manifestándose en firmamento hasta el venidero 2026:

21 de setiembre (Parcial) / Australia, Antártida, océano Pacífico, océano Atlántico

17 de febrero de 2026 (Anular) / Antártida (con eclipse parcial en Antártida, África, Sudamérica, océano Pacífico, océano Atlántico y océano Índico)

12 de agosto de 2026 (Total) / Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña área de Portugal (con eclipse parcial en Europa, África, Norteamérica, océano Atlántico, océano Ártico y océano Pacífico.

El Grupo de Diarios América es una agrupación de diarios y empresas periodísticas de América Latina formado en 1991. Entre sus fundadores se encuentran reconocidos nombres como La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Comercio (Ecuador), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay) y El Nacional (Venezuela).