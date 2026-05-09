Alerta por brote de norovirus en el crucero Caribbean Princess durante viaje por el Caribe

CDC confirmaron 115 casos de norovirus en un crucero que viaja por el Caribe. La naviera activó protocolos y reforzó la desinfección. (Imagen con fines ilustartivos).

Un brote de norovirus a bordo del crucero Caribbean Princess encendió las alertas sanitarias en Estados Unidos y el Caribe. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que 115 personas presentaron síntomas gastrointestinales durante el viaje.

El reporte oficial detalla que entre los afectados hay 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación. La embarcación transporta a 3.116 viajeros y 1.131 trabajadores.

El crucero salió el 28 de abril desde Port Everglades. Tiene previsto llegar a Puerto Cañaveral, Florida, el próximo 11 de mayo. Actualmente navega por el noroeste del océano Atlántico con destino a Puerto Plata, en República Dominicana.

La compañía activó protocolos de bioseguridad para contener la situación. Entre las medidas figuran el aislamiento de personas afectadas y la toma de muestras para análisis médicos.

Princess Cruises informó, mediante un comunicado difundido por el periodista Eddy Mosquera en W Radio, que un número limitado de personas reportó síntomas gastrointestinales leves durante el recorrido del Caribbean Princess.

La naviera también indicó que realizó una desinfección intensiva en las áreas del barco y que reforzó las medidas sanitarias durante el trayecto. Además, anunció que el crucero recibirá una limpieza exhaustiva cuando llegue a Puerto Cañaveral antes de iniciar su próximo viaje.

¿Qué es el norovirus y cuáles son los síntomas?

El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda. El virus provoca inflamación en el estómago y en los intestinos.

Aunque muchas personas lo llaman “gripe estomacal”, especialistas aclararon que no tiene relación con la influenza ni con otros virus respiratorios.

Los síntomas más frecuentes son:

Vómitos.

Náuseas.

Diarrea.

Dolor de estómago.

Dolor de cabeza.

Dolor corporal.

Fiebre.

La recuperación suele tardar entre uno y tres días. Sin embargo, la persona puede seguir transmitiendo el virus después de desaparecer los síntomas.

Este corresponde al cuarto brote de norovirus registrado en cruceros durante el 2026.

¿Cómo se transmite el norovirus?

Los CDC advirtieron que cualquier persona puede contagiarse. El riesgo de complicaciones aumenta en adultos mayores, niños menores de cinco años y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

El virus se propaga principalmente por tres vías:

Consumo de alimentos o bebidas contaminadas.

Contacto directo con personas infectadas.

Contacto con superficies contaminadas y posterior contacto con la boca.

Las autoridades sanitarias también alertaron sobre el consumo de mariscos crudos, especialmente ostras, debido al riesgo de contaminación.

Recomendaciones para prevenir el contagio

Actualmente no existe un medicamento específico contra el norovirus. Por esa razón, las autoridades insistieron en las medidas preventivas.

Las principales recomendaciones incluyen:

Lavarse las manos con frecuencia.

Cocinar adecuadamente los mariscos.

Lavar frutas y verduras.

Desinfectar superficies de uso común.

Lavar ropa contaminada con agua caliente.

Permanecer en casa al menos dos días después de desaparecer los síntomas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.