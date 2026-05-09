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Alerta por brote de norovirus en el crucero Caribbean Princess durante viaje por el Caribe

El crucero Caribbean Princess navega hacia República Dominicana mientras autoridades sanitarias monitorean a pasajeros y tripulación afectados

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
FORT LAUDERDALE, FLORIDA - 12 DE MARZO: El crucero Caribbean Princess de Princess Cruises permanece atracado en Port Everglades el 12 de marzo del 2020 en Fort Lauderdale, Florida. Princess Cruises anunció una suspensión global de operaciones por 60 días tras el brote de coronavirus (COVID-19). Joe Raedle/Getty Images/AFP. (Foto de JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
CDC confirmaron 115 casos de norovirus en un crucero que viaja por el Caribe. La naviera activó protocolos y reforzó la desinfección. (Imagen con fines ilustartivos). (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)







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El Tiempo Colombia

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