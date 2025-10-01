Casi 100 enfermos por norovirus en crucero que llegó a Miami: ¿qué pasó en altamar?

El crucero Serenade of the Seas registró un brote de norovirus durante su trayecto desde San Diego hasta Miami

Un brote de norovirus afectó a casi 100 personas durante un viaje en el crucero Serenade of the Seas de Royal Caribbean, que zarpó el 19 de setiembre desde San Diego, Estados Unidos, y se dirigía a Miami.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 94 pasajeros y cuatro tripulantes presentaron síntomas como diarrea y vómito durante el trayecto.

El total de pasajeros ascendía a 1.874 personas, y la tripulación incluía a 883 miembros, por lo que el contagio afectó a menos del 4% de los ocupantes.

El crucero había realizado paradas en México, el Canal de Panamá y Colombia. El arribo a Miami estaba programado para este jueves, según el portal CruiseMapper.

Ante el brote, la tripulación aplicó protocolos de higienización y aislamiento. También se tomaron muestras para análisis en laboratorio.

La compañía Royal Caribbean aseguró que la salud de sus huéspedes y empleados es su prioridad. Añadió que sus procesos de limpieza superan los estándares públicos establecidos.

El CDC indicó que monitorea el caso a distancia mediante el Programa de Saneamiento de Embarcaciones. Además, confirmó que este constituye el décimo noveno brote de enfermedades gastrointestinales en cruceros reportado en 2025.

De esos, 14 fueron causados por norovirus. En 2024, se reportaron 18 brotes, y 15 estuvieron relacionados con este virus.

¿Qué es el norovirus?

El norovirus es uno de los principales causantes de gastroenteritis aguda a nivel mundial. Se transmite con facilidad por contacto directo con personas infectadas, alimentos o agua contaminada y superficies sucias.

Provoca síntomas como diarrea, vómito, fiebre, calambres abdominales, dolores musculares y cefalea. Estos efectos pueden durar entre uno y tres días. Aunque no suele causar complicaciones graves, en algunos casos puede derivar en deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.