El Mundo

Casi 100 enfermos por norovirus en crucero que llegó a Miami: ¿qué pasó en altamar?

Royal Caribbean confirmó que aplicó medidas sanitarias tras el brote que enfermó a pasajeros y tripulantes del crucero Serenade of the Seas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El crucero Serenade of the Seas registró un brote de norovirus durante su trayecto desde San Diego hasta Miami
El crucero Serenade of the Seas registró un brote de norovirus durante su trayecto desde San Diego hasta Miami (Royal Caribbean/Royal Caribbean)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaRoyal CaribbeanMiamiEstados Unidos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.