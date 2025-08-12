El Mundo

Al menos seis muertos deja nueva masacre en Ecuador

Ataque estaría relacionado con una disputa territorial por microtráfico de drogas

Por AFP.

Seis personas murieron el domingo a manos de atacantes vestidos como militares en el litoral de Ecuador, crimen que eleva a 14 los muertos por matanzas durante el fin de semana en el país, informó la policía.








