El Mundo

Masacre en Ecuador: 8 muertos y 2 heridos en las afueras de una discoteca

Una de las víctimas es el hermano del alcalde del municipio

EscucharEscuchar
Por AFP
Ecuador
Las autoridades capturaron a una persona armada con un revólver que se movilizaba en una camioneta, pero no han podido esclarecer si el hombre participó en el ataque.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EcuadorMasacreSanta Lucía
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.