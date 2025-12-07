El Mundo

Aguas ‘ácidas’ de minería ponen en riesgo a comunidades en Congo

Miles de personas en Lubumbashi (RDC) denuncian la contaminación por vertidos de la minera china CDM. El gobierno suspende actividades y abre investigación

Por AFP
Un charco de agua estancada llena el patio exterior de un hospital en Lubumbashi el 24 de noviembre de 2025. Su campo reseco está invadido por los escombros arrastrados por las aguas contaminadas, y la niña que lleva en brazos está cubierta de llagas: en Lubumbashi, la capital minera de la República Democrática del Congo (RDC), miles de congoleños afirman ser víctimas de los residuos tóxicos de la industria minera.
Un charco de agua estancada llena el patio exterior de un hospital en Lubumbashi el 24 de noviembre de 2025. Su campo reseco está invadido por los escombros arrastrados por las aguas contaminadas. (GLODY MURHABAZI/AFP)







