Adolescente podría enfrentar hasta 15 años de cárcel por atropellar a un profesor durante una broma en Estados Unidos

El pasado viernes 6 de marzo, en horas de la noche, un grupo de adolescentes se reunió frente a la casa de su maestro Jason Hughes, de 40 años, para lanzar rollos de papel higiénico como parte de una broma estudiantil.

De acuerdo con lo revelado por la Oficina del Sheriff del Condado de Hall, el docente se percató de la presencia de los jóvenes, por lo que salió de su vivienda para intentar ahuyentarlos; pero, en medio de esa situación, tropezó y terminó tendido en el suelo.

De manera simultánea, Jayden Wallace, de 18 años, quien conducía una de las camionetas, atropelló de forma accidental al educador al intentar huir del lugar.

Aunque el hombre fue trasladado de emergencia al hospital, falleció horas después debido a las heridas que presentaba. Frente a esto, las autoridades informaron a algunos medios locales que el conductor del vehículo fue arrestado junto con otros cuatro estudiantes.

Los demás implicados fueron identificados como Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años. Por su parte, el canal local WSB-TV, afiliado a ABC, detalló que este grupo de jóvenes enfrenta cargos por allanamiento y arrojo de basura en propiedad privada.

A diferencia de Wallace, quien enfrenta un cargo por el delito grave de homicidio vehicular, sus acompañantes fueron vinculados al caso bajo cargos menores relacionados con la invasión del predio del docente durante la fallida broma estudiantil.

La familia del maestro no quiere emprender acciones legales contra los alumnos

A pesar de que el caso ha generado conmoción en Georgia, la familia de Hughes reveló en entrevista que conoce a los cinco estudiantes involucrados, por lo que está considerando no presentar cargos en su contra.

Familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia arruinando las vidas de estos estudiantes. (Facebook: @jason.hughes/Facebook: @jason.hughes)

“Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia arruinando las vidas de estos estudiantes”, expresó un allegado del docente.

Sus seres queridos aseguraron, además, que cualquier represalia para los jóvenes implicados “sería contraria a la dedicación de toda la vida de Jason de invertir en las vidas de estos niños”.

Por el momento, las autoridades no han confirmado cuál es el estado legal de los adolescentes con cargos menores y advierten que el conductor del vehículo podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.