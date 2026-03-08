El Mundo

Profesor muere atropellado tras una broma de estudiantes frente a su casa en Estados Unidos

Jason Hughes, docente de 40 años en Georgia, salió de su casa para enfrentar a jóvenes que realizaban una broma y terminó atropellado por una camioneta

Por O Globo / Brasil / GDA
Un profesor de secundaria murió tras ser atropellado frente a su casa cuando un grupo de jóvenes realizaba una broma relacionada con el baile de graduación.
Un profesor de secundaria murió tras ser atropellado frente a su casa cuando un grupo de jóvenes realizaba una broma relacionada con el baile de graduación. (Jason Hughes/Facebook)







