Profesor muere atropellado tras una broma de estudiantes frente a su casa en Estados Unidos

Un profesor de secundaria murió tras ser atropellado frente a su casa cuando un grupo de jóvenes realizaba una broma relacionada con el baile de graduación.

Un profesor de matemática de secundaria murió luego de que una broma realizada por un grupo de jóvenes terminara en tragedia frente a su vivienda en Gainesville, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

La víctima fue Jason Hughes, de 40 años, docente en la North Hall High School. El hecho ocurrió la noche del jueves 5 de marzo cuando cinco jóvenes realizaron una broma que consistía en lanzar papel higiénico contra la casa del profesor, una práctica conocida en algunas celebraciones estudiantiles.

Hughes salió de su vivienda tras observar la situación. Según reportó la televisora 11 Alive, el profesor intentó confrontar al grupo de jóvenes, que en ese momento huía del lugar.

Caída y atropello frente a la vivienda

Los estudiantes escapaban en una camioneta conducida por Jayden Wallace, de 18 años. Durante la persecución, Hughes resbaló y cayó al suelo frente a su casa.

En ese momento, el vehículo pasó por encima del profesor, lo que provocó heridas graves.

Wallace y dos de los jóvenes que participaban en la broma descendieron del automóvil para auxiliar a la víctima mientras llegaban los equipos de emergencia.

Los paramédicos trasladaron al docente a un hospital cercano, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, Hughes murió el viernes 6 de marzo a causa de las lesiones. El profesor estaba casado y tenía dos hijos.

Autoridades habían advertido sobre bromas peligrosas

El hecho ocurrió días después de que autoridades del distrito escolar del condado de Hall alertaran a los estudiantes sobre bromas relacionadas con el baile de graduación que habían causado problemas en años anteriores.

En una publicación en Facebook, el distrito explicó que algunas de estas actividades, conocidas como “guerras entre estudiantes de penúltimo y último año”, habían provocado daños a la propiedad.

Las autoridades señalaron que el baile de graduación representa un momento de celebración. No obstante, indicaron que es necesario mantener conductas responsables y respeto por las propiedades.

También advirtieron que participar en actividades destructivas puede traer consecuencias serias para los estudiantes y sus comunidades.

Conductor enfrenta cargos por homicidio culposo

El conductor del vehículo, Jayden Wallace, enfrenta varios cargos. Entre ellos figura homicidio culposo en primer grado por conducción peligrosa, además de conducción imprudente, invasión de propiedad privada y arrojar basura en propiedad ajena.

Según la legislación aplicable, Wallace podría enfrentar entre tres y 15 años de prisión.

Los otros participantes en la broma fueron identificados como Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años. La policía los arrestó frente a la casa del profesor.

Las autoridades les imputaron invasión de propiedad privada y arrojar basura en propiedad ajena, delitos catalogados como menores, según informó la cadena WSBTV.

