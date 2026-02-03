El Mundo

Adolescente nadó cuatro horas para rescatar a su familia arrastrada por el mar en Australia

Un adolescente de 13 años enfrentó el mar embravecido de Australia durante cuatro horas para buscar ayuda. Su decisión marcó la diferencia y permitió rescatar a su familia

Por AFP
La travesía del joven permitió activar un amplio operativo marítimo y aéreo que rescató a su madre y dos hermanos tras horas a la deriva.
La travesía del joven permitió activar un amplio operativo marítimo y aéreo que rescató a su madre y dos hermanos tras horas a la deriva. (-/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

