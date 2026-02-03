Adolescente nadó cuatro horas para rescatar a su familia arrastrada por el mar en Australia

La travesía del joven permitió activar un amplio operativo marítimo y aéreo que rescató a su madre y dos hermanos tras horas a la deriva.

Un adolescente de 13 años nadó durante cuatro horas en mar agitado frente a la costa de Australia Occidental para pedir ayuda y así salvar a su familia, que quedó a la deriva tras ser arrastrada por las olas. La acción permitió el rescate con vida de su madre y dos hermanos menores.

El menor, identificado por medios locales como Austin Appelbee, recorrió cerca de cuatro kilómetros en el océano hasta alcanzar la orilla y alertar a los servicios de emergencia. El incidente ocurrió el viernes por la tarde frente a la localidad turística de Quindalup.

La familia realizaba actividades recreativas en el mar. Utilizaban un kayak y tablas para paddleboard. Las olas aumentaron de tamaño y provocaron que las tablas volcaran. El kayak se llenó de agua y la corriente los empujó mar adentro.

Ante la situación, el adolescente decidió nadar hacia la costa para buscar ayuda. Inició el trayecto con chaleco salvavidas. Más adelante lo dejó para avanzar con mayor libertad. Durante el recorrido alternó distintos estilos de nado para resistir el oleaje.

El menor logró llegar a la playa tras varias horas. Desde ahí contactó a los servicios de emergencia y solicitó el despliegue de botes, helicópteros y aviones. Informó que su familia permanecía en el mar.

Equipos de rescate localizaron a la madre y a los dos hermanos aferrados a una tabla en mar abierto. El operativo se realizó frente a Quindalup. Todos fueron rescatados con vida.

Un voluntario de rescate marino explicó que la travesía del adolescente resultó determinante para salvar a su familia. Señaló que el menor nadó las primeras horas con chaleco y luego continuó sin él pese al cansancio y al fuerte oleaje.

Autoridades policiales destacaron la determinación y el coraje del joven. Indicaron que su actuación permitió una respuesta rápida de los equipos de búsqueda y rescate.

La madre del menor también recibió reconocimiento por mantener unidos a sus hijos durante varias horas en el mar. Según relató a la prensa local, al inicio las condiciones parecían tranquilas. Luego comprendió la gravedad de la situación y apoyó la decisión de que su hijo mayor buscara ayuda en tierra.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.