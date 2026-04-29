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Acusado de intentar asesinar a Trump se tomó selfie con armas minutos antes del ataque

Cole Allen se tomó una fotografía en su habitación de hotel en la que aparecía con una bolsa de municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado

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Por El Universal / México / GDA
Esta imagen, difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a una persona que, según él, sería el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.
Atacante de la cena de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca. (AFP/AFP)







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