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Acusaciones de ‘complot’ contra expresidente Castillo sacuden la segunda vuelta electoral en Perú

“Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya”, dijo candidato a vicepresidente de Keiko Fujimori en una entrevista, en referencia a exmandatario.

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Por Europa Press
El candidato presidencial de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, gesticula mientras habla durante una entrevista con AFP en su oficina de campaña en Lima el 14 de abril de 2026.
El candidato presidencial de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, gesticula mientras habla durante una entrevista con AFP en su oficina de campaña en Lima el 14 de abril de 2026. (CONNIE FRANCE/AFP)







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