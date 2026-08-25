El Mundo

Abogados de Trump advierten que el histórico Kennedy Center podría ser demolido si se bloquea su remodelación

En mayo, juez sentenció que incorporar el nombre de Trump al nombre oficial de la institución era ilegal; presidente alega urgencia de renovación

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Añadir La Nación como fuente preferida en
Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C
Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C (Photographer: Carol M. Highsmith/Library of Congress)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kennedy CenterWashington, D. C.Donald Trumppatrimoniohistoriaartes
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.