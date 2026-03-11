46 presos por protestas históricas en Cuba murieron en cárceles, denuncian organizaciones de derechos humanos

El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, habla durante la audiencia pública “Cuba: situación de las personas privadas de libertad”, en el marco del 195º período de sesiones de la CIDH, en Ciudad de Guatemala.

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Al menos 46 personas que fueron detenidas en las históricas protestas antigubernamentales en 2021 en Cuba murieron en prisión por negación de asistencia médica, denunció este martes una coalición de organizaciones civiles.

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles al grito de “tenemos hambre” y “abajo la dictadura” en unas protestas inéditas desde la Revolución de 1959 que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

En un recuento realizado entre enero de 2025 hasta los primeros días de marzo, unos 46 presos en esas movilizaciones fallecieron por “negación o retraso deliberado de la atención” médica en las prisiones, dijo la directora La organización de derechos humanos Justicia 11J, Camila Rodríguez.

La denuncia fue presentada en una audiencia del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en Ciudad de Guatemala.

Los privados de libertad murieron dentro de prisiones o en hospitales adonde fueron trasladados “cuando su condición ya era irreversible”, agregó Rodríguez, quien aclaró que los datos corresponden a un monitoreo de grupos de la sociedad civil.

Los decesos son de un total de 294 casos de detenidos a los que se les negó atención médica registrados en ese periodo, detalló.

“Hasta la fecha no tenemos conocimiento de investigaciones independientes ni de funcionarios penitenciarios que hayan sido responsabilizados por estas muertes bajo custodia estatal”, indicó la activista.

Por su lado, el representante de Amnistía Internacional (AI), Cristhian Jiménez, agregó en la audiencia que la privación de libertad en Cuba sigue siendo “una herramienta sistemática de castigo contra quienes ejercen derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de protesta”.

Jiménez agregó que la excarcelación de más de 500 presos hace un año “se trató de un mecanismo profundamente marcado por ambigüedades, discrecionalidad política y ausencia de transparencia”, y que seis personas fueron devueltas a prisión, entre ellas varias consideradas “presas de conciencia” por AI.

“Hoy, un año después, la realidad es inequívoca. La represión en Cuba continúa”, lamentó.

En la audiencia también participaron delegados del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Programas de la Asociación Civil y la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, entre otras. por negación de asistencia médica, denunció este martes una coalición de organizaciones civiles.

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles al grito de “tenemos hambre” y “abajo la dictadura” en unas protestas inéditas desde la Revolución de 1959 que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

En un recuento realizado entre enero de 2025 hasta los primeros días de marzo, unos 46 presos en esas movilizaciones fallecieron por “negación o retraso deliberado de la atención” médica en las prisiones, dijo la directora La organización de derechos humanos Justicia 11J, Camila Rodríguez.

La denuncia fue presentada en una audiencia del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en Ciudad de Guatemala.

Los privados de libertad murieron dentro de prisiones o en hospitales adonde fueron trasladados “cuando su condición ya era irreversible”, agregó Rodríguez, quien aclaró que los datos corresponden a un monitoreo de grupos de la sociedad civil.

Los decesos son de un total de 294 casos de detenidos a los que se les negó atención médica registrados en ese periodo, detalló.

“Hasta la fecha no tenemos conocimiento de investigaciones independientes ni de funcionarios penitenciarios que hayan sido responsabilizados por estas muertes bajo custodia estatal”, indicó la activista.

Por su lado, el representante de Amnistía Internacional (AI), Cristhian Jiménez, agregó en la audiencia que la privación de libertad en Cuba sigue siendo “una herramienta sistemática de castigo contra quienes ejercen derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de protesta”.

Jiménez agregó que la excarcelación de más de 500 presos hace un año “se trató de un mecanismo profundamente marcado por ambigüedades, discrecionalidad política y ausencia de transparencia”, y que seis personas fueron devueltas a prisión, entre ellas varias consideradas “presas de conciencia” por AI.

“Hoy, un año después, la realidad es inequívoca. La represión en Cuba continúa”, lamentó.

En la audiencia también participaron delegados del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Programas de la Asociación Civil y la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, entre otras.