Reos tendrían que pagar su estadía en la cárcel con trabajo o estudio obligatorio en Costa Rica

Proyecto de ley plantea un cambio profundo en el sistema penitenciario costarricense. Explicamos qué propone y cómo impactaría a los privados de libertad

Por Cristian Mora
Reos Costa Rica
Proyecto de ley plantea que los privados de libertad deberán trabajar o estudiar para pagar su estadía en la cárcel. (La Nación/Canva)







