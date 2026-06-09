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¿Necesita Costa Rica dos vicepresidentes? Esto dicen dos expertos y así han evolucionado sus funciones

Constitución Política contempla dos vicepresidentes desde 1949, pero expertos discrepan sobre si ambas figuras siguen siendo necesarias

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Por Cristian Mora
Banda presidencial
Costa Rica es uno de los pocos países de la región que mantiene dos vicepresidencias. Aunque la Constitución les otorga escasas funciones propias, sus ocupantes han asumido distintos roles dentro de los gobiernos de turno. (Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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