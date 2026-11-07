Guerra híbrida en Europa: ¿cómo se libra una batalla sin requerir las armas de fuego?

En las últimas semanas, algunos europeos han encontrado caos en sus supermercados. Ciberataques han aumentado drásticamente las temperaturas de sus refrigeradores, arruinando miles de productos y, sobre todo, provocando temor. Si alguien logra esta afectación tan directa a la vida diaria y la economía, ¿qué más puede pasar?

Una seguidilla de sabotajes, incursiones de drones, ataques informáticos y campañas de desinformación mantiene en alerta a los gobiernos europeos. Las autoridades señalan a Rusia como responsable de buena parte de estas acciones, que buscan afectar infraestructuras, generar incertidumbre y debilitar el respaldo occidental a Ucrania.

La amenaza recibe un nombre: guerra híbrida. No se trata de un conflicto convencional, con ejércitos enfrentados en un campo de batalla, sino de una combinación de operaciones militares y no militares, abiertas y encubiertas, que aprovechan las vulnerabilidades de una sociedad.

Un informe de la Cámara de los Comunes británica, publicado el 4 de noviembre, advierte de que estas actividades aumentan en sofisticación e intensidad. ¿En qué consisten y por qué preocupan tanto a Europa, aunque Rusia lo niega con vehemencia?

Personas observan la terminal petrolera en llamas tras un ataque aéreo en San Petersburgo, el 18 de octubre de 2026, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Las autoridades informaron ese día que Rusia derribó decenas de drones ucranianos cerca de la ciudad. Una terminal petrolera fue alcanzada y los vuelos se vieron afectados en uno de los aeropuertos más transitados del país. (STRINGER/AFP)

¿Qué es la guerra híbrida?

Es una estrategia que combina distintas herramientas para debilitar a un Estado o influir en sus decisiones sin recurrir necesariamente a una guerra abierta. Puede incluir sabotajes, ciberataques, manipulación informativa, interferencia electoral, presión económica, espionaje y operaciones encubiertas.

No existe una definición universal. El exdirector del servicio de inteligencia británico MI6, Alex Younger, describió en 2025 estas amenazas como “todo lo que se mantiene por debajo del umbral de la guerra”: desde la desinformación hasta el sabotaje, los ataques informáticos y la coerción económica.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también señala que estas operaciones combinan medios militares y no militares, así como acciones encubiertas y abiertas, para desestabilizar sociedades y difuminar la frontera entre la paz y la guerra.

¿Por qué se llama guerra híbrida?

Porque mezcla instrumentos de naturaleza distinta. Una campaña puede comenzar con mensajes falsos en redes sociales, continuar con ataques informáticos contra instituciones y culminar con daños físicos a infraestructura estratégica.

El objetivo no se restringe a blancos militar. Su propósito puede ser sembrar desconfianza en las instituciones, polarizar a la población, alterar elecciones o elevar el costo político de apoyar a otro país.

La Unión Europea (UE) advierte que estas campañas se diseñan para dificultar la detección de sus responsables y mantenerse por debajo del umbral que podría considerarse un acto de guerra.

'Putin, La Haya te espera', dice un edificio en el centro de Vilna, Lituania. El país báltico ha sido de los más afectados por la guerra híbrida y acusa a Rusia y Bielorrusia. (Fernando Chaves Espinach/Fernando Chaves Espinach)

¿Qué la diferencia de una guerra convencional?

En un conflicto convencional, la confrontación armada suele ser visible: hay fuerzas militares, objetivos territoriales y operaciones que pueden atribuirse a los contendientes.

En la guerra híbrida, en cambio, el responsable puede permanecer oculto o actuar mediante intermediarios. Los ataques pueden ser fragmentarios, difíciles de atribuir y ejecutados por personas sin vínculos formales con los servicios de inteligencia.

Una investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), publicada en octubre, documentó cientos de incidentes en 17 países europeos entre abril y octubre de 2026. Entre ellos figuran sabotajes, violaciones del espacio aéreo y operaciones atribuidas a agentes reclutados para ejecutar acciones de bajo nivel.

“Iluminar el mundo de las operaciones de inteligencia, la guerra híbrida y los saboteadores informáticos contratados exige un periodismo tenaz, basado en hechos y desarrollado en varios países. Esto demuestra, una vez más, la fortaleza de nuestra red europea”, dijo a EBU Pilar Requena, directora de investigaciones de la radiotelevisión pública española RTVE y presidenta del comité directivo del grupo de investigación.

Una investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), publicada en octubre, documentó cientos de incidentes en 17 países europeos entre abril y octubre de 2026. (EBU/European Broadcasting Union)

¿Qué está ocurriendo en Europa?

Los episodios incluyen daños a infraestructura submarina, sabotajes, incendios provocados, ciberataques, campañas de desinformación e incursiones de drones en espacios aéreos europeos.

La investigación de la EBU registró, por ejemplo, que Moldavia reportó 84 incursiones de drones durante 2026. También documentó operaciones en las que presuntos intermediarios fueron reclutados para ejecutar sabotajes.

Se han reportado incursiones de drones en Lituania, Letonia, Dinamarca, Polonia y otros países.

La UE incluye entre las amenazas la manipulación de procesos electorales, los ataques a servicios esenciales y el uso instrumental de los flujos migratorios. No todos los incidentes tienen una atribución confirmada, por lo que las autoridades y los investigadores distinguen entre sospechas, acusaciones oficiales y responsabilidades demostradas.

Un avión de Lufthansa pasa junto a aeronaves de Ryanair y de Bulgaria Air en el aeropuerto Vassil Levski de Sofía, el 5 de noviembre. Tres aviones de Ryanair que se dirigían a Sofía —procedentes de Madrid, Copenhague y Londres-Stansted— fueron objeto de amenazas de bomba. (NIKOLAY DOYCHINOV/AFP)

¿Por qué se atribuye esta estrategia a Rusia?

Los gobiernos europeos y la OTAN sostienen que Moscú utiliza estas operaciones para desestabilizar a sus adversarios y debilitar el apoyo occidental a Ucrania.

En setiembre, el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general Alexus Grynkewich, advirtió ante el Parlamento Europeo de un aumento “cuantitativo y cualitativo” de las actividades híbridas rusas y afirmó que el sabotaje dirigido por Estados se vuelve cada vez más descarado.

Rusia niega conducir una campaña de este tipo en Europa y acusa a los gobiernos occidentales de librar una guerra híbrida contra ella.

Banderas en un edificio de gobierno lituano, ubicado en VIlna, donde se aprecian las insignias locales, la de la Unión Europea y la de la OTAN. (Fernando Chaves Espinach/Fernando Chaves Espinach)

¿Puede una operación híbrida provocar una guerra?

Ese es uno de los principales dilemas para los gobiernos europeos. Un sabotaje o un ciberataque puede causar daños graves, pero no siempre resulta sencillo determinar quién lo ordenó, cuál fue su alcance o si constituye una agresión militar.

La OTAN considera que un ataque híbrido podría llevar a invocar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque contra un aliado se considera un ataque contra todos. Sin embargo, cada situación debe evaluarse por separado.

La directora del Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas, Teija Tiilikainen, explicó a la EBU que no existe una línea clara para determinar cuándo una operación de este tipo cruza el umbral de una agresión militar. La respuesta dependería del contexto y de sus consecuencias.

¿Cómo se defienden los países europeos?

La UE creó una guía para coordinar respuestas políticas, diplomáticas, económicas y de seguridad. También dispone de equipos de respuesta rápida que pueden apoyar a los países afectados, además de mecanismos para atribuir y sancionar a los responsables.

La OTAN, por su parte, refuerza la cooperación entre sus miembros, la protección de infraestructura crítica y la capacidad de detectar y responder a estas operaciones.

El desafío, dicen los expertos, consiste en defenderse sin sobrerreaccionar ni alimentar la desestabilización que buscan los atacantes. Como resumió el exdirector del MI6 Alex Younger, la guerra híbrida ofrece a un adversario la posibilidad de alcanzar objetivos estratégicos sin llegar a un enfrentamiento armado.

La clave está en evitarlo a toda costa.