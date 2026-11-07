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El Explicador

Guerra híbrida en Europa: ¿cómo se libra una batalla sin requerir las armas de fuego?

Sabotajes, ciberataques, desinformación e incursiones de drones forman parte de una campaña de acciones que los gobiernos europeos atribuyen, en buena medida, a Rusia

Supermercado Intermarché en Issy-les-Moulineaux, afueras de París, el 12 de octubre de 2026, tras un ciberataque que afectó a las cadenas francesas de supermercados Intermarché y Coopérative U y provocó que sus sistemas de refrigeración se descongelaran.
Supermercado Intermarché en Issy-les-Moulineaux, afueras de París, el 12 de octubre de 2026, tras un ciberataque que afectó a las cadenas francesas de supermercados Intermarché y Coopérative U y provocó que sus sistemas de refrigeración se descongelaran. DIMITAR DILKOFF
Fernando Chaves Espinach