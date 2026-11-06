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Ola de amenazas de bomba en Europa: ¿qué está pasando?

Europa enfrenta una ola de amenazas de bomba, ciberataques y operaciones de desestabilización. Analizamos las claves de esta escalada de seguridad en la UE y la OTAN.

Algunos pasajeros abandonan el avión de Aer Lingus que, mientras cubría la ruta de Dublín a Roma, y que fue desviado y escoltado por aeronaves militares tras una presunta amenaza de bomba. Aterrizó en la base aérea de Évreux-Fauville este 5 de noviembre.
Algunos pasajeros abandonan el avión de Aer Lingus que, mientras cubría la ruta de Dublín a Roma, y que fue desviado y escoltado por aeronaves militares tras una presunta amenaza de bomba. Aterrizó en la base aérea de Évreux-Fauville este 5 de noviembre. Descubra lo que está pasando. GUILLAUME SALIGOT
Sebastián Cobb Araya