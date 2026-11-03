Ministro de Transportes español renuncia tras tragedia ferroviaria en Toledo

Madrid, España. El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes 3 de noviembre su dimisión casi una semana después de la tragedia ferroviaria en la que perdieron la vida al menos 69 personas y que supuso el segundo grave accidente en las vías españolas este año.

“Quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales” para los comicios del 29 de noviembre, afirmó Óscar Puente en la parte final de una larga comparecencia ante la diputación permanente del Congreso de los Diputados.

Noticia en desarrollo.