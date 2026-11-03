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Ministro de Transportes español renuncia tras tragedia ferroviaria en Toledo

La colisión de trenes de alta velocidad, ocurrida el 28 de octubre en Toledo, dejó al menos 69 personas fallecidas y más de 179 heridas.

Captura de video grabado y publicado este 19 de enero por la Guardia Civil española, donde se ve a los equipos de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad Iryo descarriló y fue impactado por otro tren, mientras continúan las labores de rescate en Adamuz, sur de España. Fotografía:
Captura de video grabado y publicado este 19 de enero por la Guardia Civil española, donde se ve a los equipos de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad Iryo descarriló y fue impactado por otro tren, mientras continúan las labores de rescate en Adamuz, sur de España. Fotografía: HANDOUT
AFP

Madrid, España. El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes 3 de noviembre su dimisión casi una semana después de la tragedia ferroviaria en la que perdieron la vida al menos 69 personas y que supuso el segundo grave accidente en las vías españolas este año.

“Quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales” para los comicios del 29 de noviembre, afirmó Óscar Puente en la parte final de una larga comparecencia ante la diputación permanente del Congreso de los Diputados.

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