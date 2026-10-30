España continúa identificando a las víctimas de la tragedia ferroviaria en Toledo

Urda, España. España intensificó este viernes 30 de octubre las tareas de identificación de las víctimas de la colisión de trenes que dejó al menos 69 muertos, ante la angustia de muchas familias que siguen sin noticias de sus seres queridos.

La tragedia, ocurrida a pocas semanas de las elecciones generales, es el segundo accidente ferroviario de gravedad este año en el país y ahondó las dudas sobre la seguridad de la alta velocidad española, antes motivo de orgullo.

En la ciudad de Toledo, en cuya morgue se están realizando las identificaciones, decenas de familiares de los pasajeros aguardan noticias con la ansiedad a flor de piel dos días después de la tragedia.

Javier Barrio busca a su esposa, que iba en uno de los trenes accidentados. Era el último viaje de trabajo antes de su jubilación. “Estamos haciendo lo que podemos, llorando, tengo a mis dos hijos por aquí que me están apoyando mucho, pero pasamos ratos muy malos”, aseveró el hombre, que consideraba ya “remotísimas” las posibilidades de recibir una buena noticia.

“Estamos destrozados”, describía por su parte Cecilio Liébana, a quien habían comunicado hace poco que su sobrino, de 32 años, estaba entre los fallecidos.

Después de reunirse con los servicios de emergencia en el cercano municipio de Urda, donde ocurrió el accidente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró su “compromiso” para avanzar en la identificación.

“Estamos trabajando de manera incansable todos los poderes del Estado” para dar “la mayor información cuanto antes”, señaló.

La mañana del miércoles 28 de octubre, un tren de la empresa estatal Renfe que había partido de Madrid rumbo a Sevilla embistió a gran velocidad por detrás a otro de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en la vía, unos 150 kilómetros al sur de la capital.

Esta imagen fija, extraída de un video grabado y difundido por la Guardia Civil de España el 28 de octubre de 2026, muestra una vista aérea de la colisión entre un tren de alta velocidad AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. (HANDOUT/AFP)

No se descartan más fallecidos

Emiliano García-Page, el presidente de la región de Castilla-La Mancha, donde ocurrió el accidente, indicó en la mañana que no descartaba “que pueda haber más fallecidos”.

Aparte de haber recuperado “cuerpos completos”, los rescatistas recopilaron “hasta 31 bolsas con restos parciales y eso, como comprenderán, es de una enorme complejidad a la hora de la identificación”, explicó.

Por el momento hay activas 67 denuncias de desaparición, según la última actualización del organismo judicial a cargo de esta labor, entre ellos 14 ciudadanos extranjeros procedentes de “Argentina, Australia, Canadá, EEUU, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela”.

Esas denuncias podrían coincidir con los fallecidos, ya que por ahora solo se han notificado 12 identificaciones.

También quedan 39 heridos hospitalizados, pero todos presentan “una evolución razonablemente positiva”, agregó el presidente regional.

Ayudados por tres enormes grúas blancas y perros, este viernes continuaba la búsqueda de víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos varios vagones.

“Confianza quebrada”

En paralelo continúa la investigación de las causas del accidente, en medio de la estupefacción de un país donde el tren es un medio de transporte muy utilizado.

En enero, otro accidente entre dos trenes de alta velocidad provocó el fallecimiento de 46 personas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió a describir este viernes la secuencia que llevó a este accidente “incomprensible”, y que comenzó tras una avería informática que obligó a varios trenes a detenerse.

Según los primeros indicios, poco después el centro de control en Madrid autorizó al tren de Renfe a que reanudara la marcha a velocidad normal, contraviniendo las normas y a pesar de que el Iryo seguía detenido kilómetros adelante y sin lograr reanudar la marcha.

“Recorrió en torno a 25 kilómetros y superó los 160 kilómetros por hora hasta colisionar con el Iryo”, explicó Puente, quien descartó dimitir de su cargo, pese a la creciente presión de la oposición.

“Mi obligación ahora no es dedicarme a hablar de mi continuidad, sino resolver el problema”, aseguró.

Poco antes, el presidente español Pedro Sánchez había llamado a reconstruir la “confianza quebrada en el sistema de alta velocidad” español.

Sacudido por varias crisis, el dirigente busca la reelección en las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, aunque las encuestas le son desfavorables.