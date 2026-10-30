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El Mundo

España continúa identificando a las víctimas de la tragedia ferroviaria en Toledo

Al menos 69 personas fallecieron y más de 179 sufrieron heridas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en España.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar de una colisión entre un tren de alta velocidad AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026.
Equipos de emergencia trabajan en el lugar de una colisión entre un tren de alta velocidad AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. JAVIER SORIANO
AFP

Urda, España. España intensificó este viernes 30 de octubre las tareas de identificación de las víctimas de la colisión de trenes que dejó al menos 69 muertos, ante la angustia de muchas familias que siguen sin noticias de sus seres queridos.

La tragedia, ocurrida a pocas semanas de las elecciones generales, es el segundo accidente ferroviario de gravedad este año en el país y ahondó las dudas sobre la seguridad de la alta velocidad española, antes motivo de orgullo.

En la ciudad de Toledo, en cuya morgue se están realizando las identificaciones, decenas de familiares de los pasajeros aguardan noticias con la ansiedad a flor de piel dos días después de la tragedia.