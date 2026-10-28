Choque trenes de alta velocidad en España deja al menos 64 muertos y más de 179 heridos

Urda, España. Al menos 64 personas murieron y 179 más quedaron heridas el miércoles en la colisión de dos trenes de alta velocidad a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, anunciaron las autoridades regionales, que advierten que el número de víctimas podría aumentar.

Este accidente sobrevino en plena campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, Andalucía, cuando murieron 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad, conmocionando a toda España.

Las imágenes de televisión mostraban los dos largos convoyes, uno rojo de la compañía Iryo y otro blanco de Renfe, descarrilados en parte tras el choque, con algunos vagones caídos a los lados.

Nuevo choque de tren en España

El siniestro se produjo sobre las 8:54 a.m. locales (1:54 a.m. en Costa Rica) cuando colisionaron los dos trenes cerca de la estación de Urda, una localidad de la provincia de Toledo, según había informado una portavoz del servicio de emergencias regional.

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en un mensaje en X, en el que asegura estar en permanente contacto con el ministro de Transportes y el presidente de la región de Castilla-La Mancha, donde se produjo el accidente.

Esta imagen fija, extraída de un video grabado y difundido por la Guardia Civil de España el 28 de octubre de 2026, muestra una vista aérea de la colisión entre un tren de alta velocidad AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. (HANDOUT/AFP)

Varias brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI) están ya en esta zona, agregó. El Ministerio del Interior decidió también el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, indicaron fuentes gubernamentales.

“Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”, indicó en X la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, Adif.

Poco después, la compañía Renfe emitió un comunicado afirmando que su tren de alta velocidad que había partido a las 08:00 locales de Madrid rumbo a Sevilla, en el sur, había “sufrido un accidente con un tren de Iryo entre Los Yébenes y Urda (en la provincia de Toledo)”.

La empresa expresó todo su apoyo a las personas afectadas y agregó que “está recabando información para poder evaluar la situación”.

Sánchez anula sus compromisos

“Lo primero es lamentar esa desgracia terrible. Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño en un momento tan duro, tan difícil”, afirmó el rey de España, Felipe VI, en la televisión española desde cerca de Valencia (este), donde realizaba un acto.

Pedro Sánchez anuló su participación en una cumbre sobre la obesidad prevista el miércoles en Madrid, según informó su equipo, mientras que el Partido Socialista (PSOE) del que es el líder, anunció la suspensión de todas las actividades de campaña durante la jornada.

“Ha sido un accidente de alto impacto”, indicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en la televisión pública española, donde apuntó a que podría tratarse de una “tragedia importante”.

Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, anunció de su lado que seguía la situación con “preocupación” y que suspendía su agenda para desplazarse al lugar.

El líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, también se declaró en X “muy preocupado” ante este nuevo accidente de trenes.

“Hoy Europa llora”, afirmó la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al enterarse del accidente, que el presidente francés Emmanuel Macron calificó de “drama ferroviario terrible”.

Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.

La tragedia de Adamuz, ocurrida el 18 de enero, había reavivado en España los debates sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y la seguridad de los pasajeros, en el que es el segundo país más visitado del mundo cada año.

Aquel accidente, en el que un tren de la empresa privada Iryo descarriló antes de chocar con otro de Renfe que venía en sentido contrario, también desató duras críticas de la oposición de derechas y de extrema derecha contra el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.