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El Mundo

Choque trenes de alta velocidad en España deja al menos 64 muertos y más de 179 heridos

Colisión al sur de Madrid causa sobrevinno menos de un año después de otro siniestro ferroviario ocurrido en Adamu

Equipos de emergencia trabajan en el lugar de una colisión entre un tren de alta velocidad AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026.
Equipos de emergencia trabajan en el lugar de una colisión entre un tren de alta velocidad AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. JAVIER SORIANO
AFP

Urda, España. Al menos 64 personas murieron y 179 más quedaron heridas el miércoles en la colisión de dos trenes de alta velocidad a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, anunciaron las autoridades regionales, que advierten que el número de víctimas podría aumentar.

Este accidente sobrevino en plena campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, Andalucía, cuando murieron 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad, conmocionando a toda España.

Las imágenes de televisión mostraban los dos largos convoyes, uno rojo de la compañía Iryo y otro blanco de Renfe, descarrilados en parte tras el choque, con algunos vagones caídos a los lados.