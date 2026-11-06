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El Mundo

Nuevas amenazas de bomba afectan vuelos en varios países de Europa: al menos 20 rutas afectadas

Aeropuertos de República Checa, Bulgaria y Portugal reportaron alertas este viernes ques obligaron a inspecciones de seguridad, sin hallazgo de explosivos

Un avión de Lufthansa pasa junto a aeronaves de Ryanair y de Bulgaria Air en el aeropuerto Vassil Levski de Sofía, el 5 de noviembre. Tres aviones de Ryanair que se dirigían a Sofía —procedentes de Madrid, Copenhague y Londres-Stansted— fueron objeto de amenazas de bomba.
Un avión de Lufthansa pasa junto a aeronaves de Ryanair y de Bulgaria Air en el aeropuerto Vassil Levski de Sofía, el 5 de noviembre. Tres aviones de Ryanair que se dirigían a Sofía —procedentes de Madrid, Copenhague y Londres-Stansted— fueron objeto de amenazas de bomba. NIKOLAY DOYCHINOV
AFP