Nuevas amenazas de bomba afectan vuelos en varios países de Europa: al menos 20 rutas afectadas

Praga. Más de una decena de vuelos en Europa recibieron nuevas amenazas de bomba este viernes, un día después de que al menos 20 trayectos fueran afectados por alertas similares que perturbaron el tráfico aéreo en varios países.

Las autoridades de República Checa, Bulgaria y Portugal reportaron los incidentes, que obligaron a activar procedimientos de seguridad en distintas aeronaves y aeropuertos.

En Praga, una portavoz del aeropuerto informó de amenazas contra nueve vuelos: tres que tenían como destino la capital checa y otros seis que debían partir desde esa terminal.

Otro portavoz de la infraestructura confirmó que se habían recibido nuevas amenazas, en las cuales se advertía sobre la supuesta colocación de artefactos explosivos en un mayor número de aviones.

Pese a las alertas, el aeropuerto aseguró que sus operaciones continuaban con normalidad y sin interrupciones importantes.

En Bulgaria, una portavoz del Ministerio de Transportes informó de amenazas contra dos vuelos con destino a Sofía. Ambas aeronaves aterrizaron sin incidentes.

Portugal también reportó una alerta contra un vuelo que debía cubrir la ruta entre Lisboa y Roma este viernes.

La Policía portuguesa comunicó que sus agentes realizaron una inspección de seguridad de la aeronave y no encontraron ningún artefacto explosivo.

Amenazas sin autor identificado

Las alertas se han repetido durante esta semana en distintos puntos de Europa y han provocado alteraciones en las operaciones aéreas.

El jueves anterior, al menos una veintena de vuelos, en su mayoría operados por aerolíneas de bajo costo, recibieron amenazas de explosiones a bordo.

Hasta ahora, ningún grupo ha reivindicado las advertencias dirigidas contra las aeronaves.

Sin embargo, algunas de las amenazas enviadas a los aeropuertos de Roma y Sofía afirmaban proceder de los “combatientes del Estado Masculino”.

Esa denominación parece hacer referencia a un movimiento nacionalista ruso, aunque no se ha podido verificar su relación con las alertas registradas en Europa.