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El Mundo

Nuevas alertas de bomba afectan 12 vuelos en Europa por tercera vez esta semana

Serie de amenazas obligó a desviar aeronaves volando de Italia a Bulgaria, República Checa y otros destinos por las alertas que resultaron falsas

Algunos pasajeros abandonan el avión de Aer Lingus que, mientras cubría la ruta de Dublín a Roma, y que fue desviado y escoltado por aeronaves militares tras una presunta amenaza de bomba. Aterrizó en la base aérea de Évreux-Fauville este 5 de noviembre.
Algunos pasajeros abandonan el avión de Aer Lingus que, mientras cubría la ruta de Dublín a Roma, y que fue desviado y escoltado por aeronaves militares tras una presunta amenaza de bomba. Aterrizó en la base aérea de Évreux-Fauville este 5 de noviembre. GUILLAUME SALIGOT
AFP

Roma. Doce vuelos comerciales fueron objeto de nuevas alertas de bomba este jueves 5 de noviembre en Europa, en una tercera jornada de incidentes de este tipo durante la semana, que obligaron a desviar varias aeronaves y activar protocolos de seguridad en distintos aeropuertos.

Las amenazas afectaron principalmente vuelos que partían de Italia con destino a Bulgaria o República Checa, aunque también involucraron conexiones con Francia, Finlandia, Polonia y otros países. Todas las aeronaves aterrizaron sin contratiempos, según confirmaron las autoridades y las compañías aéreas.

La procedencia y las motivaciones de las amenazas todavía se desconocen.