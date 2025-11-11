Estos son los 50 nombres más populares de niños en Costa Rica en 2025

La Nación revisó los datos de la Dirección General del Registro Civil (DGRC) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para descubrir qué nombres de niños dominan hoy en Costa Rica.

¿Luciano, Julián o Liam? Cada día nacen nuevos costarricenses, y con ellos llegan también nuevas modas de nombres. Algunos padres apuestan por los clásicos, otros se inspiran en series, artistas o incluso en redes sociales.

Pero, entre tantos bebés registrados este 2025, ¿cuáles son los nombres para niños que más se repitieron este año?

La Nación revisó los datos de la Dirección General del Registro Civil (DGRC) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para descubrir qué nombres dominan hoy en Costa Rica.

Los favoritos del 2025 👶

En los registros de este 2025, Julián fue el nombre más usado para niños, con 174 inscripciones, seguido por Mateo (149), Emiliano (144) y Santiago (144).

En el top 10, la mayoría de los nombres son de dos sílabas, lo que confirma la preferencia por nombres breves y fáciles de pronunciar.

Además, predominan los nombres bíblicos y de origen latino, como Samuel, Gabriel, Daniel y Felipe, todos de raíz religiosa.

Este año, la tendecia de los nombres compuestos creció, lo que sugiere una moda por combinar nombres cortos y modernos. Por ejemplo, Liam Gael encabeza la lista de nombres compuestos, con 72 inscripciones, seguido de Eithan Gael con 56, y Thiago Gael con 53.

