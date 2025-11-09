Nombres de niña más populares en Costa Rica 2025: estos fueron los preferidos por los padres

Los registros de la Dirección General del Registro Civil (DGRC) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) muestran cuáles fueron los 50 nombres más elegidos para niñas nacidas en Costa Rica durante 2025. Fotografía:

Cada nombre guarda una historia. Detrás de cada niña nacida este 2025 hay una decisión que mezcla afecto, gusto y un toque de inspiración. Entre los nacimientos registrados este año, algunos nombres se repiten una y otra vez y otros que sorprenden por su originalidad.

Los registros de la Dirección General del Registro Civil (DGRC) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) muestran cuáles fueron los 50 nombres más elegidos para niñas nacidas en Costa Rica durante 2025.

Entre ellos destacan opciones que combinan elegancia, raíces latinas y nuevas influencias internacionales.

Los favoritos del 2025 👶

Entre las niñas, Luciana ocupó el primer lugar con 172 inscripciones, seguido de Isabella (166), Valentina (133) y Victoria (119).

Dominan nombres de origen hispano e italiano como Antonella y Aitana, lo que refleja la influencia europea.

ChatGPT dijo: Los registros del 2025 muestran que los nombres femeninos más elegidos combinan tradición, elegancia y nuevas influencias internacionales. (Imagen con fines ilustrattivos). Foto: Diana Méndez (Diana Mendez)

No obstante, también se muestra la influencia de la cultura popular, las redes sociales y celebridades internacionales, con nombres como Aurora, Camila y Emma.

En los femeninos también ganan terreno nombres novedosos como Ailany, que no figuraban en años anteriores, pero que este 2025 se pocisionaron con fuerza frente a clásicos como Sofía y Abigail.

Además, destacan en la lista tres nombres compuestos que combinan dos opciones populares, como Mia Isabella, Emma Sofía y Ailany Sofía.