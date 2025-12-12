WestJet inaugura vuelo directo entre Vancouver y Costa Rica

Ruta directa de WestJet entre Vancouver y Guanacaste llega cada viernes con un B737-8 Max y amplía la conectividad aérea entre Canadá y el Pacífico norte.

El Aeropuerto Internacional de Guanacaste (LIR) inauguró un vuelo directo de WestJet desde el Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR) con 153 pasajeros a bordo. La nueva ruta refuerza la conexión entre la costa oeste de Canadá y el Pacífico norte de Costa Rica.

El nuevo servicio Vancouver–Guanacaste (YVR–LIR) opera los viernes hasta el 24 de abril de 2026 en un avión B737-8 Max. Según el itinerario oficial el vuelo llega a Guanacaste a las 09:21 a. m. y regresa a Canadá a las 10:30 a. m.

La aerolínea WestJet indicó que el inicio del servicio entre Vancouver y Guanacaste confirma su compromiso de ofrecer a los canadienses más oportunidades para conocer Costa Rica. La compañía destacó que conecta la costa oeste de Canadá con uno de los destinos más atractivos del país y recalcó que se considera la aerolínea canadiense con la mayor cantidad de rutas directas hacia Guanacaste lo que facilita viajes más cómodos y accesibles para sus clientes.

Según comunicó la aerolínea, WestJet se convierte en el operador canadiense con más rutas directas hacia Guanacaste. La red actual incluye vuelos desde Toronto (YYZ) Calgary (YYC) Montreal (YUL) Vancouver (YVR) y próximamente Winnipeg (YWR) lo que fortalece la relación con la costa oeste y otras ciudades clave de Canadá.

Ruta directa de WestJet entre Vancouver y Guanacaste llega cada viernes con un B737-8 Max y amplía la conectividad aérea entre Canadá y el Pacífico norte. (Ministerio de Turismo/Cortesía)

El ministro de Turismo, William Rodríguez López señaló que cada nueva ruta que llega a Guanacaste representa más que la llegada de un avión porque abre una conversación continua entre comunidades, viajeros y territorios. El jerarca afirmó que la conexión entre Vancouver y Guanacaste construye un puente entre dos costas que comparten aprecio por la naturaleza la aventura y las experiencias auténticas y que estas rutas amplían oportunidades para la región y permiten que más visitantes recorran el país con el ritmo pausado que caracteriza a Guanacaste.

El gerente general de Guanacaste Aeropuerto César Jaramillo indicó que la ruta refleja la consolidación de los esfuerzos del aeropuerto en la atracción de nuevas operaciones. Señaló que la confianza en el destino posiciona a LIR como la principal puerta de entrada al Pacífico norte costarricense para los viajeros canadienses. Añadió que estas operaciones fortalecen al turismo, dinamizan la economía local y refuerzan a Guanacaste como un destino sostenible de aventura y bienestar.