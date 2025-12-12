Economía

WestJet inaugura vuelo directo entre Vancouver y Costa Rica

Nuevo vuelo directo Vancouver–Guanacaste operará los viernes hasta el 24 de abril de 2026

Por Damián Arroyo C.
Ruta directa de WestJet entre Vancouver y Guanacaste llega cada viernes con un B737-8 Max y amplía la conectividad aérea entre Canadá y el Pacífico norte.
Ruta directa de WestJet entre Vancouver y Guanacaste llega cada viernes con un B737-8 Max y amplía la conectividad aérea entre Canadá y el Pacífico norte.







