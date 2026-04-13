Economía

Walmart planea abrir tres supermercados en Cartago: estas serían las ubicaciones previstas

El alcalde de Cartago indicó que Walmart proyecta tres tiendas Palí es localidades del cantón

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Por Jailine González Gómez
El supermercado se ubica contiguo al condominio Vistas de Monserrat y forma parte del plan de inversión de $600 millones que Walmart ejecuta en el país.
El alcalde de Cartago indicó que Walmart proyecta tres tiendas Palí en El Carmen, Quircot y La Campiña. (Cortesía /Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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