Walmart planea abrir tres supermercados en Cartago: estas serían las ubicaciones previstas

El alcalde de Cartago indicó que Walmart proyecta tres tiendas Palí en El Carmen, Quircot y La Campiña.

Walmart manifestó a la Municipalidad de Cartago su intención de construir tres nuevos almacenes en el cantón, según informó el alcalde Mario Redondo en sus redes sociales.

Los establecimientos serían de la modalidad Palí y estarían ubicados en las comunidades de El Carmen, Quircot y La Campiña, de acuerdo con la publicación del jerarca en Facebook.

Redondo confirmó a La Nación que ya iniciaron trámites de construcción y permisos relacionados con el proyecto. Asimismo, añadió que la construcción se realizaría este año, según la información que le indicaron.

En la publicación, el alcalde indicó además que este año Zona Franca La Lima anunció la llegada de seis nuevas empresas, mientras que Zona Franca Zeta comunicó cuatro nuevos proyectos. Según señaló, estas iniciativas generarían cerca de 3.000 nuevos empleos en la provincia.