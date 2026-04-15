Walmart ofrece más de 30 vacantes para farmacéuticos en Costa Rica: así puede aplicar

Walmart ofrece más de 30 empleos para regentes farmacéuticos en Costa Rica. Conozca requisitos, beneficios y cómo aplicar.

La empresa Walmart anunció la apertura de más de 30 vacantes para el puesto de regente farmacéutico en Costa Rica. Las posiciones están disponibles en todo el país, en sus formatos de tienda Walmart, Masxmenos y Maxi Palí.

Las oportunidades laborales están dirigidas a profesionales en Farmacia con licenciatura concluida e incorporación al Colegio de Farmacéuticos. Además, la empresa solicita experiencia previa en funciones de regencia y disponibilidad de horario.

Según información de la compañía, el proceso busca atraer talento interesado en integrarse a un entorno que promueve el crecimiento profesional y personal. La organización indicó que mantiene programas internos orientados al desarrollo de sus colaboradores.

Entre los beneficios laborales, Walmart ofrece capacitaciones técnicas, bonos por desempeño trimestral y anual, días libres adicionales y descuentos en tiendas. También incluye acceso a asociación solidarista, asesorías en áreas como salud y finanzas, y seguro de vida.

La empresa señaló que las personas interesadas pueden obtener más detalles y postularse mediante sus canales oficiales en redes sociales, donde se detalla el proceso de reclutamiento y los requisitos específicos del puesto.

El anuncio se da en un contexto de demanda de profesionales en salud, donde el sector farmacéutico mantiene necesidades constantes de personal calificado en distintos puntos del país.