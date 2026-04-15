Economía

Walmart ofrece más de 30 vacantes para farmacéuticos en Costa Rica: así puede aplicar

Revise los requisitos, beneficios y el paso a paso para enviar su solicitud

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Por Silvia Ureña Corrales
Walmart ofrece más de 30 empleos para regentes farmacéuticos en Costa Rica. Conozca requisitos, beneficios y cómo aplicar. (ROBYN BECK/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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