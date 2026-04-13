Economía

INEC abre vacantes para encuesta nacional: así puede postularse hoy

Conozca requisitos, fechas clave y cómo enviar su solicitud en línea

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Por Silvia Ureña Corrales
Personal del INEC realizando la Encuesta Continua de Hogares
INEC contratará entrevistadores para encuesta nacional 2026. Postulación en línea hasta el 26 de abril con trabajo de campo en todo el país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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