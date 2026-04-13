INEC abre vacantes para encuesta nacional: así puede postularse hoy

INEC contratará entrevistadores para encuesta nacional 2026. Postulación en línea hasta el 26 de abril con trabajo de campo en todo el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció el inicio del reclutamiento de personal entrevistador para ejecutar la Encuesta Nacional de Hogares 2026. El proceso se publicó el 10 de abril y se mantendrá abierto hasta el 26 de abril en el sitio web institucional.

La entidad informó que se requiere personal para visitar 13.440 hogares en julio, como parte del trabajo de campo del estudio. Las personas interesadas deben completar su postulación en línea y cumplir con los requisitos establecidos para cada puesto.

El concurso corresponde a la modalidad de servicios especiales a plazo determinado, con jornadas de 40 horas semanales. Según el INEC, el proceso incluye información sobre salario, funciones y etapas de selección disponibles en sus canales oficiales.

Para optar por el puesto, las personas deben contar con disponibilidad de horarios escalonados, entre 8 a. m. y 8 p. m., lo que permitirá adaptarse a la presencia de informantes en los hogares. También se solicita disposición para laborar fines de semana y tiempo extraordinario.

El INEC detalló que el personal seleccionado deberá realizar trabajo de campo en distintas zonas del país, incluido el Gran Área Metropolitana (GAM). Además, se contempla la posibilidad de giras durante todo el periodo de contratación.

Las autoridades indicaron que el proceso busca garantizar la recolección de datos actualizados sobre condiciones de vida en los hogares costarricenses, información clave para la toma de decisiones públicas.