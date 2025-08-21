Economía

Walmart mejora perspectivas de ventas y ganancias pese a aranceles

Las empresas estadounidenses se han visto presionadas este año debido a que los aranceles aumentaron los costos de importación de numerosos productos

Por AFP

La cadena estadounidense de tiendas Walmart elevó sus previsiones de ventas y ganancias en sus resultados publicados este jueves 21 de agosto, a pesar del aumento de los precios de los productos importados tras los fuertes aranceles impuestos este año por el presidente Donald Trump.








