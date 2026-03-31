Economía

Walmart aplicarán horarios especiales en Semana Santa: verifique aquí los cambios

Consulte los horarios por día y formato de Walmart en Semana Santa y evite contratiempos al planificar sus compras durante esta temporada

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El nuevo supermercado es el número 14 del formato Walmart y está localiza diagonal al Liceo de Los Lagos, en San Pablo de Heredia. Foto: Cortesía de Walmart.
Walmart y sus formatos tendrán horarios especiales en Semana Santa, con cambios según ubicación y tipo de tienda.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSemana SantaWalmart
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.