Wall Street profundiza sus pérdidas y el Dow Jones cae más de 2%

En Wall Street, los inversores temen que una subida duradera y marcada de los precios de la energía se traslade ampliamente a los precios minoristas.

Por AFP
Rótulo de Wall Street en una pared y una persona caminando
Los principales índices de la Bolsa de Nueva York se desplomaban este 5 de marzo. (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)







