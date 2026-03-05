Wall Street profundiza sus pérdidas y el Dow Jones cae más de 2%

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York se desplomaban este 5 de marzo.

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York se desplomaban este jueves 5 de marzo, lastrados por el nuevo repunte de los precios del petróleo en el sexto día de la guerra en Oriente Medio, que revive los temores inflacionistas.

Hacia las 19H00 GMT, el Dow Jones caía un 2,09%, el índice Nasdaq retrocedía un 1,12% y el índice ampliado S&P 500 perdía un 1,24%.

“El conflicto en Irán sigue intensificándose hoy (...) y el tráfico de petroleros continúa paralizado” en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% de la producción mundial de crudo, señalaron los analistas de Briefing.com.

Como consecuencia, los precios del oro negro registran un nuevo repunte.

El precio del barril de petróleo estadounidense West Texas (WTI) llegó incluso a subir este jueves a su nivel más alto desde julio de 2024, hasta los $81.

En Wall Street, los inversores temen que una subida duradera y marcada de los precios de la energía se traslade ampliamente a los precios minoristas.

Estados Unidos es un importante productor de petróleo, con más de 13 millones de barriles diarios, lo que significa que el país “es menos susceptible de sufrir un shock de suministro” energético que otras regiones, dijo a la AFP Steve Sosnick, analista de Interactive Brokers.

“Pero eso no significa que esté a salvo de una subida de precios”, añadió.

La incertidumbre geopolítica provoca una ola de volatilidad en los mercados bursátiles mundiales.

“La duración de las hostilidades sigue siendo incierta, y la respuesta de Irán también suscita inquietud”, afirmó David Morrison, de Trade Nation.